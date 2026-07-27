Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sainz rovina la gara di Piastri e non chiede scusa: "Ho avuto un problema". Ma il video dice tutt'altro...

Il pilota spagnolo attribuisce le responsabilità dell'incidente con Piastri ad un fallimento del sistema delle bandiere per i doppiati, ma un video spuntato sui social racconta una versione ben differente
4 min
TagsF1SainzIncidente

Carlos Sainz dice la sua sul clamoroso incidente che lo ha visto protagonista in negativo del GP di Ungheria ai danni di un Piastri furioso, in versione inedita, che si stava giocando la vittoria poi conquistata dal compagno Lando Norris. L'iberico stava infatti lottando con l'Aston Martin di Alonso in un derby tra i due, unica possibile rivalsa in una gara ancora una volta opaca a causa delle lacunose prestazioni della sua Williams, quando la McLaren di Piastri in piena lotta per il trofeo gli compare negli specchietti attendendo la consueta esposizione delle bandiere blu volta a far transitare quest'ultimo senza indugi. L'australiano rimane dietro Sainz per tutto il rettilneo del paddock e poi in discesa alla due, cominciando già ad innervosirsi per i decimi sprecati. Dopodichè succede l'impossibile. Piastri alla curva 3 si allarga per passare Carlos che stringe clamorosamente all'esterno battendo contro il lato destro dell'ala anteriore della Papaya mandandola sull'erba e compromettendone di fatto la vittoria, escludendo il successivo ritiro dello stesso australiano a causa di un malfunzionamento del cambio.

 Il post di Sainz sui social: "Il sistema ha funzionato male. Oscar nel mio angolo cieco"

Il madrileno si è espresso così sul controverso contatto con Piastri, evitando però di dilungarsi in scuse che in questo caso sarebbero state quantomeno doverose. "Si preannunciava una bella gara, ma il sistema della bandiera blu non ha funzionato. Oscar era nel mio punto cieco quando stavo combattendo con Fernando e ci siamo toccati". Poi aggiunge: "Ho perso terreno a causa della penalità e della doppia sosta con la Virtual Safety Car. Tanti compiti da fare, torneremo più forti!". Sui social però qualcuno di buona lena ha recuperato gli onboard di Sainz per valutare la credibilità delle sue parole, facendo emergere dei dettagli curiosi.  

Il retroscena dagli onboard racconta una versione differente

Lo spagnolo ha giustificato l'incidente con la scusa delle mancate bandiere blu sul volante. Ed in effetti dalla telecamera posizionata sulla sua vettura viene confermata questa tesi. Quello che però ha dell'incredibile è come già dalle ultime due curve del giro precedente a quello del contatto con Piastri erano ben visibili le bandiere blu a bordo pista, evidenti anche sul rettilineo di partenza e successivamente anche in curva 1 e 2. Assumendo anche la teoria dell'iberico sull'angolo cieco appare dunque difficile credere a come un pilota professionista, abituato per di più ad avere riflessi magistrali, non abbia notato dei segnali realizzati e collocati appositamente in modo lampante e ripetuto ai lati dei tracciati di gara. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Hamilton: 5 penalità  nelle ultime 6 gare, la lista completaF1, la classifica costruttori aggiornata dopo l'Ungheria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS