Toto Wolff impressionato da Antonelli, il retroscena: "È cambiato completamente, ecco quando l'ho capito"

Antonelli, una crescita senza spiegazioni

Sei vittorie nelle prime undici gare della stagione e un vantaggio di 50 punti in classifica generale, risultati che hanno spiazzato anche chi su di lui aveva puntato ad occhi chiusi, ma che si attendeva un processo di maturazione certamente più lento: "Non ho idea del perché sia accaduto - osserva sorpreso Wolff - ma in questi ultimi mesi è emerso un giovane completamente diverso".

Come accaduto durante le prove del Gp d'Ungheria: "Non era riuscito a completare un giro con le gomme morbide. Invece di un qualsiasi ragazzino che avrebbe detto 'Ne faccio un altro', lui ha detto 'Vado ai box. Facciamo le corse lunghe'. Non aveva bisogno di avere il tempo sul tabellone. Aveva il feedback del tipo 'stiamo perdendo un decimo e mezzo alla curva 4 perché stai alzando il piede dall'acceleratore'. Ha detto 'va bene, arriverà domani'".