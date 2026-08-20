 F1, Gp di Olanda a Zandvoort: qualifiche, sprint e gara, dove vederle in tv e in streaming

Finito il relax tra moto d'acqua, yacht, surf, amori estivi nascenti e proposte di matrimonio, la Formula 1 prepara il ritorno sull'asfalto sulle montagne russe del circuito di Zandvoort . Sarà un weekend tra i Paesi Bassi, il 12° appuntamento in calendario, condito dalla gara Sprint sabato 22 agosto. Il tracciato del Gp d'Olanda , vinto da Oscar Piastri nell'ultima edizione, saluterà dopo questo appuntamento il calendario del Circus in un fine settimana che come sempre sarà caratterizzata dalla consueta incognita meteo data l'ubicazione quasi baltica della pista.

La lotta al titolo in Formula 1

La tranquillità del periodo estivo non è durata nemmeno il tempo di sistemare le valigie. La Red Bull ha infatti illuminato il cielo plumbeo, tipico del luogo, comunicando il rinnovo di Max Verstappen (sesto in classifica piloti) fino al 2030 e scacciando così le insistenti voci che ipotizzavano ritiri o cambi di scuderia per il padrone di casa di questo tracciato. Kimi Antonelli è stabilmente leader del Mondiale, inafferrabile con 50 punti di vantaggio da Sir Lewis Hamilton, mai veramente in ferie durante questa estate. Guai a dimenticarsi di Leclerc, quarto, che proverà a mettersi negli specchietti di George Russell, terzo, sia in pista che in classifica (il britannico ha 22 punti di vantaggio). Il monegasco è infatti in uno stato di grazia nelle ultime uscite ed è entusiasta per la dolce attesa della moglie Alexandra. La McLaren, sorniona fino allo scorso appuntamento in Ungheria, ha stravinto l'ultima gara col campione in carica Lando Norris (quinto in graduatoria) mostrando una crescita di performance che potrebbe stravolgere la classifica nelle settimane a venire.

Orari e dove vedere tutte le sessioni del Gp di Olanda in tv e streaming

Venerdì 21 agosto

12:30 Prove Libere (Sky Sport F1)

16:30 Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 e replica sabato alle 10.05 su TV8)

Sabato 22 agosto

12:00 Gara Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

16:00 Qualifiche (Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 23 agosto

15:00 Gara (Sky Sport F1 e in differita alle 18:00 su TV8)