La F1 riparte in Olanda con le prove libere: dove vederle in tv e in streaming
ZANDVOORT (PAESI BASSI) - Dopo un mese di pausa il Mondiale di Formula 1 riparte con il Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort, dove il più atteso è il 'padrone di casa' Max Verstappen (fresco di rinnovo con la Red Bull) e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercheranno di dare filo da torcere alla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli.
F1, si riparte dal circuito di Zandvoort
Il Gp d’Olanda è la dodicesima gara del Mondiale 2026, ma sullla pista di Zandvoort (4.259 metri, 72 i giri previsti dalla gara lunga in programma tra due giorni) si correrà (/domani) anche la quinta e penultima Sprint dell’anno.
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