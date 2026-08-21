La F1 riparte in Olanda con le prove libere: dove vederle in tv e in streaming

ZANDVOORT (PAESI BASSI) - Dopo un mese di pausa il Mondiale di Formula 1 riparte con il Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort, dove il più atteso è il 'padrone di casa' Max Verstappen (fresco di rinnovo con la Red Bull) e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercheranno di dare filo da torcere alla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli.