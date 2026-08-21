Gp Olanda diretta F1 prove libere: segui Antonelli e le Ferrari LIVE

La Formula 1 ritorna in pista e ricomincia dal GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort (4.259 metri, verranno percorsi 72 giri). Sarà il weekend della dodicesima gara del Mondiale e della quinta e penultima Sprint dell’anno. Si parte però oggi (venerdì 21 agosto) con le prove libere, tutte da vivere: segui in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.