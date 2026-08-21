Gp Olanda diretta F1 prove libere: segui Antonelli e le Ferrari LIVE
La Formula 1 ritorna in pista e ricomincia dal GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort (4.259 metri, verranno percorsi 72 giri). Sarà il weekend della dodicesima gara del Mondiale e della quinta e penultima Sprint dell’anno. Si parte però oggi (venerdì 21 agosto) con le prove libere, tutte da vivere: segui in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
11:40
F1 in Olanda: leader Antonelli
Si riparte con Kimi Antonelli leader del Mondiale piloti con la sua Mercedes (219 punti), inseguito dalla Ferrari di Hamilton (169) e dall'altra Mercedes di Russell (160). Il pilota italiano dovrà, in questa seconda fase di stagione, difendere per la prima volta la leadership nella corsa al titolo piloti. Tra l'altro, Kimi si concentrerà su Zandvoort ma con lo sguardo già rivolto verso il Gran Premio di casa a Monza che partirà in salita: infatti il fine settimana olandese di Antonelli è cominciato con una notizia non positiva seppur prevedibile, ovvero la conferma della partenza dal fondo nell’appuntamento brianzolo per via di un cambio di motore.
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Orario e dove vedere le prove libere di Formula 1
L'appuntamento per le prove di libere di Formula 1 (unica sessione) è fissato oggi dalle 12:30 alle 13:30: ecco dove guardarle in tv e streaming.
Zandvoort (Olanda)
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