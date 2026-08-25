Verstappen contro 100 piloti: una sfida unica a Silverstone, ecco quando

Nonostante sia fresco di rinnovo, avendo da poco prolungato fino al 2030 con la Red Bull , il quattro volte campione del mondo Max Verstappen continua ad andare in cerca di nuove emozioni su piste alternative ad una Formula 1 che a suo dire lo annoia dall'introduzione dei nuovi regolamenti. Così, dopo l'esperienza adrenalinica dello scorso marzo, quando al Nurburgring partecipò a bordo di una Mercedes ad una gara di classe Gt3, il 28enne olandese è pronto a concedersi un'altra trasgressione, stavolta all'insegna del divertimento, tornando al suo primo amore, il kart .

Max vs. 100 a Silverstone!

"Nel karting si imparano tutte le basi: partenze, difesa della posizione, sorpassi. Ho trascorso gran parte della mia vita nel karting, quindi è sempre un piacere tornarci". Già ma questa volta il buon Verstappen si cimenterà in un qualcosa di mai visto, che gli organizzatori dell'evento hanno già promesso sarà "una delle migliori gare di kart di sempre". Perché il prossimo 16 settembre Max tornerà ad una delle sue prime passioni per sfidare 100 rivali, scattando dall'ultima posizione in pista e con l'obiettivo di sorpassarli tutti.