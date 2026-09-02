F1, Gp d'Italia: dove vedere la gara a Monza di Formula 1 in tv e streaming 

Riparte il Mondiale di Formula 1 con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: il Gran Premio d'Italia . Nel Tempio della Velocità le Ferrari di Hamilton e Leclerc, performate da un'importante aggiornamento alla power unit e da una livrea celebrativa in onore di Michael Schumacher, proveranno a spingersi al limite per regalare ai tifosi una gioia sul tracciato di casa, così come per il pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli . Il bolognese, leader in classifica, è chiamato però a un'impresa quasi eroica. Partirà infatti dall'ultima fila in virtù della penalità inflittagli a causa del cambiamento di alcune componenti del motore della sua monoposto dopo il Gp in Olanda. Pronti a darsi battaglia anche il campione del mondo Lando Norris , vincitore degli ultimi due appuntamenti in Ungheria ed Olanda, così come Max Verstappen , sottotono nelle ultime uscite ma alla guida di una Red Bull che facilmente si esalta sui rettilinei, tratto distintivo del circuito lombardo. Sarà un bagno di folla quello che accompagnerà il weekend, durante il quale sono attese circa 400mila persone con la marea rossa dei tifosi della Scuderia del Cavallino pronti a far sognare tutto il mondo del Circus.

Dove e quando seguire il weekend del Gp d'Italia

L'ultimo pilota a trionfare su questo circuito è stato Max Verstappen, che si è aggiudicato la vittoria nel 2025 e nel 2022 e 2023, intervallato dalla storica impresa di Leclerc del 2024. Lewis Hamilton invece non ha ancora mai vinto qui con indosso i colori di Maranello, il suo ultimo primo posto sul podio risale al 2018 con la Mercedes. Sarà l'anno giusto per Hammer, che è l'unico a condividere con Michael Schumacher il record di 5 successi all'Autodromo?

Mercoledì 2 settembre

17:45 Drive to Monza - dal Palazzo Reale di Milano - (Sky Sport F1)

Venerdì 4 settembre

12:30 Prove Libere (Sky Sport F1)

16:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 5 settembre

12:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche (Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 6 settembre

15:00 Gara (Sky Sport F1 e TV8)