Hamilton incorona Antonelli: "Ha tutto per guidare la Ferrari. Ma Wolff..."
Dicesi endorsement. Alla vigilia dell'attesissimo weekend del Gp di Monza, valido per la corsa al Mondiale 2026 di Formula 1, uno dei campioni più attesi, Lewis Hamilton, ancora in corsa per il titolo piloti, spende parole al miele per il leadere della classifica, Kimi Antonelli, profetizzando un suo futuro approdo in Ferrari. L'incubo di casa Mercedes.
"Kimi perfetto per la Ferrari, ma Wolff..."
Hamilton non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per il giovane Kimi Antonelli e si dice convinto che il ragazzo bolognese abbia tutte le carte in regola per arrivare un giorno a guidare la Ferrari: "È veloce e consistente e merita quello che sta facendo. Ha un grande team al suo fianco ed è molto maturo per la sua età. Inoltre c'è Bono, che è una persona ostinata e capace, che sa indicargli la strada. Si tratta di una possibilità, ma non credo che Wolff lo lasci andare via presto...".
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