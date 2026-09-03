Hamilton incorona Antonelli: "Ha tutto per guidare la Ferrari. Ma Wolff..."

"Kimi perfetto per la Ferrari, ma Wolff..."

Hamilton non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per il giovane Kimi Antonelli e si dice convinto che il ragazzo bolognese abbia tutte le carte in regola per arrivare un giorno a guidare la Ferrari: "È veloce e consistente e merita quello che sta facendo. Ha un grande team al suo fianco ed è molto maturo per la sua età. Inoltre c'è Bono, che è una persona ostinata e capace, che sa indicargli la strada. Si tratta di una possibilità, ma non credo che Wolff lo lasci andare via presto...".