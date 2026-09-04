Leclerc ed Hamilton dominano a Monza: la Ferrari vola nelle libere al Gp d'Italia
Il week-end nel Tempio della velocità si apre all'insegna della scuderia di casa, con la Ferrari a dominare la prima sessione di prove libere grazie all'apporto del nuovo motore, che debutta proprio nel Gp d'Italia. Leclerc è il più veloce davanti ad Hamilton e Russell, unico a tenere il ritmo indiavolato delle Rosse di Maranello.
Il motore con l'Aduo2 fa la differenza per la Ferrari
Alla vigilia delle FP1, lo aveva detto Charles Leclerc: "Non vedo l'ora di provarlo". E visti i risultati, le attese del monegasco sono state ripagate: il nuovo motore con Aduo2 ha trasformato la Ferrari, che in Olanda aveva sofferto e stretto i denti. Praticamente perfetta la FP1 del 'predestinato', che anche nella simulazione ha mantenuto il passo di 1:26 e che ha chiuso con il giro veloce in 1'23".008.
Lontano 0.173, Lewis Hamilton ha faticato un po' di più a girare sui livelli di Leclerc, ma poi ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio con questa nuova monoposto sulla pista dell'Autodromo Nazionale di Monza.
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