Leclerc ed Hamilton dominano a Monza: la Ferrari vola nelle libere al Gp d'Italia

Il motore con l'Aduo2 fa la differenza per la Ferrari

Alla vigilia delle FP1, lo aveva detto Charles Leclerc: "Non vedo l'ora di provarlo". E visti i risultati, le attese del monegasco sono state ripagate: il nuovo motore con Aduo2 ha trasformato la Ferrari, che in Olanda aveva sofferto e stretto i denti. Praticamente perfetta la FP1 del 'predestinato', che anche nella simulazione ha mantenuto il passo di 1:26 e che ha chiuso con il giro veloce in 1'23".008.