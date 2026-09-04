Dal 18 al 20 febbraio 2027, Milano è pronta a trasformarsi nella capitale globale dei motori grazie a F1 Live Milan, uno straordinario evento concepito per accendere i riflettori sulla Formula 1, prima del via ufficiale della nuova stagione. L'iniziativa, fortemente voluta dal CEO Stefano Domenicali, punta a raccogliere ed espandere l'eredità del successo londinese del 2025, integrandosi nel tessuto creativo della città sulla scia del celebre modello delle "Week" milanesi dedicate alla moda e al design. Il cuore della manifestazione si dividerà in due momenti principali. Giovedì 18 febbraio si alzerà il sipario con F1 The Show, un gala ad alto tasso di spettacolo che vedrà protagonisti sul palco tutti i piloti e i team principal delle undici scuderie del Mondiale 2027, affiancati da grandi ospiti del mondo della musica e dell'intrattenimento. Parallelamente, per l'intero numero di giornate, il Milan Fan Festival animerà una location meneghina ancora segreta ma promessa come iconica, offrendo ai tifosi un'esperienza totalmente immersiva a stretto contatto con i propri beniamini.