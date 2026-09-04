Giochi di strategia nelle seconde libere: la Mercedes spaventa la Ferrari

A Monza si è chiusa anche la seconda sessione di prove libere del venerdì del Gp d'Italia, che ha inaugurato il week end nel Tempio della Velocità. Buone indicazioni per la Ferrari, che in mattinata ha testato la potenza del nuovo motore, piazzando Leclerc e Hamilton davanti a tutti, e che nel pomeriggio non è rimasta molto lontana dalla Mercedes.

La Ferrari sorprende, la Mercedes impressiona Sono state delle FP2 ad alto tasso di strategia per tutte le scuderie, che nel pomeriggio sono entrate più nello specifico, testando le diverse soluzioni a livello di pneumatici e assetto. Alla fine della giornata davanti a tutti c'è George Russell, che si è preso il miglior tempo, candidandosi ancora una volta tra i favoriti per pole e vittoria finale. Non troppo lontano Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton è finito alle spalle di Antonelli e Norris.

La Ferrari ha sorpreso per la scelta di testare il passo gara con gomma rossa usata, faticando nel metterla a temperatura, prima di girare costantemente attorno all'1:26 di questa mattina, mentre le Mercedes hanno impressionato sul long-run, in particolare il leader della classifica piloti Kimi, che domenica scatterà dal fondo della griglia a causa del cambio di power unit e che ha effettuato ben 16 giri montando gomme dure. Formula 1 F1, la classifica piloti dopo il Gp d'Olanda: Antonelli resta leader mondiale, Russell aggancia Hamilton Guarda la gallery