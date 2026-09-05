Gp d'Italia di Formula 1 a Monza, oggi le qualifiche: come vederle in tv e in streaming

MONZA - È il giorno della corsa alla pole position nel sabato del Gran Premio d'Italia a Monza, tredicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Alle ore 16 sarà dato il via alle qualifiche ufficiali, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di prove libere. Già fuori dai giochi il leader del mondiale Kimi Antonelli, sicuro di partire in ultima fila per la penalità inflitta a causa del quinto cambio stagionale di power unit programmato dalla Mercedes, che ha superato il limite annuo previsto dal regolamento. Ieri, nelle prime due prove libere, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton hanno dato segnali positivi, battagliando con le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi si fa sul serio e le gerarchie potrebbero cambiare. La gara è in programma domani, domenica, alle ore 15.