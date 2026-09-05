Gp d'Italia di Formula 1 a Monza, oggi le qualifiche: come vederle in tv e in streaming
MONZA - È il giorno della corsa alla pole position nel sabato del Gran Premio d'Italia a Monza, tredicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Alle ore 16 sarà dato il via alle qualifiche ufficiali, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di prove libere. Già fuori dai giochi il leader del mondiale Kimi Antonelli, sicuro di partire in ultima fila per la penalità inflitta a causa del quinto cambio stagionale di power unit programmato dalla Mercedes, che ha superato il limite annuo previsto dal regolamento. Ieri, nelle prime due prove libere, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton hanno dato segnali positivi, battagliando con le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi si fa sul serio e le gerarchie potrebbero cambiare. La gara è in programma domani, domenica, alle ore 15.
Qualifiche a Monza, dove vederle in tv e in streaming
Le qualifiche per la pole position del Gp d'Italia inizieranno oggi, sabato 5 settembre, alle ore 16. La corsa alla pole position sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e, in chiaro, su TV8. In streaming la qualifiche potranno essere seguite su Now, tv8.it e attraverso l'app SkyGo.
Le classifiche piloti e costruttori
Piloti: 1. ANTONELLI (Ita, Mercedes) 242; 2. Hamilton (Gbr, Ferrari) e Russell (Gbr, Mercedes) 183; 4. Norris (Gbr, McLaren-Mercedes) 159; 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 155; 6. Verstappen (Ola, Red Bull) 112; 7. Piastri (Aus, McLaren-Mercedes) 104; 8. Hadjar (Fra, Red Bull) 68; 9. Lawson (Nzl, Racing Bulls-Red Bull) 49; 10. Gasly (Fra, Alpine-Mercedes) 44; 11. Lindblad (Gbr, Racing Bulls-Red Bull) 23; 12. Colapinto (Arg, Alpine-Mercedes) 19; 13. Bearman (Gbr, Haas-Ferrari) 18; 14. Bortoleto (Bra, Audi) 10; 15. Sainz (Spa, Williams-Mercedes) e Hülkenberg (Ger, Audi) 6; 17. Albon (Tha, Williams-Mercedes) 5; 18. Ocon (Fra, Haas-Ferrari) e Alonso (Spa, Aston Martin-Honda) 3.
Costruttori: 1. MERCEDES 425; 2. Ferrari 338; 3. McLaren 263; 4. Red Bull 186; 5. Racing Bulls 66; 6. Alpine 63; 7. Haas 21; 8. Audi 16; 9. Williams 11; 10. Aston Martin 3.
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