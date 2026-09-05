Sinner dall'amico Kimi Antonelli, poi Valentino Rossi e Brignone: tutti i vip al Gp di Monza

Ci sarà anche Sinner tra gli ospiti speciali del Gran Premio d’Italia a Monza. Il numero uno al mondo farà parte della lunga lista dei vip presenti sul circuito, andrà a trovare il suo amico Kimi Antonelli e fare il tifo per lui ma anche per la Ferrari. Kimi era andato a Wimbledon per lui a luglio, ora sarà Jannik a godersi lo spettacolo dalla tribuna. Ad annunciare la presenza di Sinner è stato Flavio Briatore: “Sinner arriverà sabato - ha detto in conferenza stampa l'executive advisor dell'Alpine - lui e Kimi Antonelli fanno bene allo sport e al nostro Paese”. Tra i grandi sportivi italiani, sono attesi nel paddock anche Valentino Rossi e Federica Brignone. Kimi Antonelli indosserà un casco dedicato proprio alla leggenda italiana della MotoGp, con cui c'è un rapporto speciale.