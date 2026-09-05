Qualifiche Gp Monza diretta Formula 1: segui la lotta per la pole position delle Ferrari LIVE
Il Tempio della Velocità si accende con la lotta per la pole position del Gp d'Italia. A Monza dalle 16 scattano le qualifiche per assegnare la quattordicesima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. Segui la diretta con i tempi aggiornati dopo ogni sessione con Il Corriere dello Sport.
15:17
Sinner dall'amico Kimi Antonelli, poi Valentino Rossi e Brignone: tutti i vip al Gp di Monza
Ci sarà anche Sinner tra gli ospiti speciali del Gran Premio d’Italia a Monza. Il numero uno al mondo farà parte della lunga lista dei vip presenti sul circuito, andrà a trovare il suo amico Kimi Antonelli e fare il tifo per lui ma anche per la Ferrari. Kimi era andato a Wimbledon per lui a luglio, ora sarà Jannik a godersi lo spettacolo dalla tribuna. Ad annunciare la presenza di Sinner è stato Flavio Briatore: “Arriverà sabato - ha detto in conferenza stampa l'executive advisor dell'Alpine - lui e Kimi Antonelli fanno bene allo sport e al nostro Paese”. Tra i grandi sportivi italiani, sono attesi nel paddock anche Valentino Rossi e Federica Brignone. Kimi Antonelli indosserà un casco dedicato proprio alla leggenda italiana della MotoGp, con cui c'è un rapporto speciale...
15:10
Il Tempio della Velocità
Monza è in assoluto il circuito che ha ospitato più GP valevoli per il mondiale di F1: questo sarà il 76° (Monte Carlo 72, Silverstone 61). La F1 ha corso qui ogni anno tranne il 1980 (il GP d'Italia fu disputato ad Imola)
15:00
Gp d'Italia di Formula 1 a Monza, oggi le qualifiche: come vederle in tv e in streaming
Le qualifiche per la pole position del Gp d'Italia inizieranno oggi, sabato 5 settembre, alle ore 16. La corsa alla pole position sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e, in chiaro, su TV8. In streaming la qualifiche potranno essere seguite su Now, tv8.it e attraverso l'app SkyGo.
Autodromo internazionale di Monza
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