F1, Gp d'Italia a Monza con diretta anche in chiaro: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

Gasly in pole a Monza, le Ferrari in seconda fila

Sarà il sorprendente francese Pierre Gasly a scattare in pole con la sua Alpine davanti alla Mercedes di George Russell, mentre in seconda fila ci sono le due Ferrari di Charles Leclerc (terzo) e Lewis Hamilton (quarto) e dalle retrovie (20°) sarà costretto a partire il leader della classifica mondiale Kimi Antonelli con la sua Mercedes.

Gp d'Italia, a che ora inizia la gara

Il Gp d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, andrà in scena oggi (domenica 6 settembre) alle ore 15 sul circuito di Monza (11 curve e 5,793 km a giro, con 53 giri da percorrere per un totale di 306,720 km).