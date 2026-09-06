F1, Gp d'Italia a Monza con diretta anche in chiaro: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
MONZA - Tutto pronto a Monza dove oggi (domenica 6 settembre) la Formula 1 fa tappa per il Gp d'Italia, la cui griglia di partenza è stata 'disegnata' dalle pazze qualifiche di ieri.
Gasly in pole a Monza, le Ferrari in seconda fila
Sarà il sorprendente francese Pierre Gasly a scattare in pole con la sua Alpine davanti alla Mercedes di George Russell, mentre in seconda fila ci sono le due Ferrari di Charles Leclerc (terzo) e Lewis Hamilton (quarto) e dalle retrovie (20°) sarà costretto a partire il leader della classifica mondiale Kimi Antonelli con la sua Mercedes.
Gp d'Italia, a che ora inizia la gara
Il Gp d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, andrà in scena oggi (domenica 6 settembre) alle ore 15 sul circuito di Monza (11 curve e 5,793 km a giro, con 53 giri da percorrere per un totale di 306,720 km).
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