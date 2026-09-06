Gp Monza diretta Formula 1: segui la gara di Antonelli e delle Ferrari di Leclerc e Hamilton live

È arrivato il grande giorno all'autodromo di Monza dove oggi (domenica 6 settembre, ore 15) va in scena il Gp d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale 2026 della Formula 1. Tutti andranno a caccia di Pierre Gasly, autore di una sorprendente pole con la sua Alpine, a cominciare dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che scatteranno dalla seconda fila (terzo il monegasco, quarto l'inglese) mentre sarà costretto a partire dalle retrovie (20°) con la sua Mercedes l'italiano Kimi Antonelli, leader della classifica piloti. Segui la gara in diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14:15 Emozioni in pista per l'anniversario di Schumacher Prima delle emozioni della gara, sull'asfalto di Monza corrono quelle del cuore. Era il 1996 quando Michael Schumacher approdava in Ferrari, cambiando la storia a bordo della sua F2002, per l'occasione guidata dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Trent'anni dopo è ancora grande l'affetto per il grande campione tedesco, ricordato con tante iniziative e anche sulla livrea delle Rosse e sulle tute di Leclerc ed Hamilton. Ferrari Ferrari, Leclerc e Hamilton celebrano Michael Schumacher: le tute speciali che indosseranno a Monza Guarda la gallery 14:05 Vasseur vede il bicchiere mezzo pieno: "La seconda fila una buona opzione" Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, come sempre riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo rischiato il taglio durante le qualifiche, quindi aver chiuso in terza e quarta posizione non è un brutto risultato, anche se tutti tenevamo a fare la pole davanti ai nostri tifosi. In gara però potrà accadere di tutto e le scie saranno importanti, quindi partire dalla seconda fila può essere una buona opzione".

14:00 La promessa di Leclerc: "Regalare un sorriso ai nostri tifosi" Sarà la carica del popolo della Rossa, ma nonostante le qualifiche non brillanti c'è un Leclerc voglioso e combattivo: "Siamo ovviamente delusi per come sono andate le cose, ma possiamo prendercela solo con noi stessi, l'importante è capire cos'è che non è andato. Dovremo partire forte e anche se prederemo nei rettilinei, vogliamo regalare una domenica da ricordare ai nostri tifosi".

13:55 I dubbi di Hamilton: "Perdiamo troppo nei rettilinei" Sempre positivo, Lewis Hamilton ammette però le difficoltà incontrate dalla Ferrari in qualifica: "La macchina è fantastica e nelle libere, ma anche nel Q1 lo abbiamo fatto vedere. Poi è successo qualcosa che dobbiamo approfondire e le prestazioni sono peggiorate, con un Q3 pessimo. Però dietro le Mercedes ci siamo noi, anche se perdiamo ancora troppi decimi nei rettilinei".

13:44 La griglia di partenza con Gasly dalla pole Già sorprendente con la pole di Gasly su Alpine, la griglia di partenza del Gp d'Italia ha cambiato ulteriormente conformazione dopo la penalizzazione di Oscar Piastri, che ci ha rimesso il terzo posto. Dunque dalla prima fila scatteranno Gasly e Russell, mentre la seconda fila è targata Ferrari, rispettivamente con Leclerc ed Hamilton. Verstappen sale al quinto posto, proprio davanti al pilota della McLaren. In quarta fila l'altra Alpine di Colapinto e il campione del mondo Norris, con Linblad e Bortoleto a chiudere la top 10.

13:26 Antonelli a caccia dell'impresa dalle retrovie Costretto a risalire dalle retrovie, il leader della classifica iridata Kimi Antonelli va a caccia dell'impresa nel Gp d'Italia che lo vedrà oggi scattare con la sua Mercedes dal 20° posto in griglia.