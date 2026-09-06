Antonelli, le lacrime sul podio, il sodalizio con Sinner e la voce rotta dall'emozione: "Oh mio Dio!"

Antonelli c’era quando Sinner ha trionfato a Wimbledon . Jannik era nel paddock quando Kimi ha compiuto l’impresa a Monza . Sarà un caso? Chissà, ma di certo gli italiani si sono goduti due giornate storiche per lo sport azzurro, in un momento in cui il calcio non dà grandi soddisfazioni. Difficile realizzare la grandezza dell’impresa di Antonelli , forse nemmeno lui se n'è ancora reso conto. Sui social è già diventato virale l'emozionante team radio all'arrivo, quando il pilota della Mercedes ripete più volte “Oh mio Dio!”, con la voce che trema, rotta dall’emozione. Poi le lacrime sul podio, dopo aver cantato l’inno nazionale e sventolato il tricolore davanti a una marea rossa in delirio per lui. Non ha vinto la Ferrari, ma ha vinto un italiano come non succedeva dal 1966, 60 anni tondi dopo Ludovico Scarfiotti.

Antonelli: "Un sogno che si realizza"

“Grazie per il supporto - sono le sue prime parole da campione a Monza -. È incredibile. Non lo avrei mai immaginato ma ci siamo riusciti. Un sogno che si realizza, non avrei mai potuto fare senza la mia famiglia ed il mio team". La nota stonata sono stati i fischi, pochi per fortuna, arrivati da alcuni tifosi quando Kimi ha salutato il pubblico: “Quanto alla gara - ha aggiunto - c’è tanto da analizzare. L'uscita di pista per passare Russell? È stato un momento piuttosto spaventoso, sono andato dritto ed ho pensato di aver perso l'opportunità. Nessuno è riuscito a fare quello che ha fatto Antonelli a Monza, 26 sorpassi, una gara pazzesca. A dargli la carica è stata l'atmosfera speciale che si respirava in pista e fuori: "Dopo la seconda partenza mi sono detto: 'questa la devo vincere'. Mamma mia, che giornata!, ha detto a Sky Sport -Durante la gara vedevo la tribuna di destra ed erano tutti gasati - racconta - Mi dava una carica incredibile che mi ha dato quel qualcosa in più".

Sinner: "Congratulazioni Antonelli, un grande"

Ovviamente i social si sono riempiti di complimenti per l'eroe del giorno. Tra i primi a scrivere il suo grande amico Jannik Sinner, con cui si è instaurato un rapporto speciale: "Congratulazioni Kimi Antonelli, grande", ha scritto il numero uno al mondo del tennis in un post con una foto nei box della Mercedes assieme a Laura Pausini, al pilota della Mercedes e a Marco Bezzecchi.