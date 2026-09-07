Kimi Antonelli corona il sogno italiano a Monza

Il sogno di Kimi Antonelli nasce a Monza e vive lontano. Un uomo, un pilota e qualche altra cosa che solo lui potrà conoscere. Sorride davanti alla sua capacità di conoscere il futuro e gestire un passato. Attento a trasformare il suo sguardo nella perfetta identità in qualunque situazione. Capace di caricare la batteria a spese del motore o puntare sul motore a spesa della batteria. Se nel Gp di Olanda era stata abitualmente la seconda a imporsi per la variabilità del tracciato, a Monza la scelta si presentava difficile. Con tracciati rettilinei pronti a trasformarsi in curve quando i piloti ne avevano già un lontano ricordo.

Lo spettacolo di Monza

Eppure non c’è chi non aspetta altro che tuffarsi in quel mondo dove per tutti, piloti e appassionati, li aspettava una Monza da 96 anni. E lo spettacolo funziona. E come funziona! A cominciare dalla Ferrari di Charles Leclerc “al muro della Parabolica” al primo giro e pagato con un ritiro dal gran premio d’Italia. E si riparte per arrivare alla fine di una gara pronta come nessuno avrebbe potuto immaginare che regala emozioni fino all’ultimo giro e la vittoria di un ragazzo italiano, capace di una forza in grado di sollecitare e gestire ogni situazione senza mai alzare le braccia. Kimi conquista Monza, il futuro è suo.