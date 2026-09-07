Panatta (quasi) emozionato: "Antonelli sembra un ragazzo del liceo con lo zaino. Ecco cosa lo accomuna a Sinner"

MILANO - Da campione del tennis quale è stato, e commentatore schietto e attento quale è oggi, Adriano Panatta tratteggia un parallelo tra Andrea Kimi Antonelli, fresco vincitore nel Gp di Monza e dominatore del Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con Jannik Sinner, il numero uno italiano del tennis mondiale: "Cosa accomuna Sinner e Antonelli? Che sono due fuoriclasse - le parole di Panatta durante la Domenica Sportiva su Rai 2 - questo ragazzino va proprio forte. Nell'ultimo giro ha fatto il record, cioè normalmente uno che sta davanti gestisce, no? È una bellissima immagine, sono d'accordo, è stato un gran premio bellissimo e poi questo ragazzo nostro italiano ha questa figura del ragazzo pulito perbene, un ragazzo che sembra uscire con lo zaino da un liceo". Panatta è entusiasta di Antonelli: "Questo fa bene allo sport italiano che in questo momento è pazzesco tra atletica, Formula Uno, tennis e tante altre cose. Peccato per le ragazze del volley, argento all'europeo. Sono queste le figure che fanno bene anche all'Italia nell'insieme, cioè alla nazione, secondo me, perché ci tirano un pochino su. Ci fa piacere, ci aprono il cuore. Oggi sono quasi emozionato, sottolineo quasi, quando ho visto che Antonelli aveva vinto in quella maniera perché è partito dalla diciannovesima posizione. Ricordiamolo perché aveva una penalità".