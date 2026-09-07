Antonelli, la festa dopo Monza è tutta italiana: spaghetti mangiati nella coppa
Il campione della Mercedes posta sui social un’immagine davvero divertente. E fa il pieno di like dopo il successo nel Gp d'Italia
Kimi Antonelli si gode il momento più bello della sua giovane carriera. E lo fa con il suo sorriso speciale all’insegna del divertimento. Dopo lo straordinario trionfo nel GP d’Italia il pilota Mercedes ha affidato ai social le emozioni vissute a Monza, celebrando la vittoria con un gesto tutto italiano: un piatto di spaghetti al pomodoro mangiato direttamente dalla coppa conquistata sul podio.
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