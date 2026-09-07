Antonelli, la festa dopo Monza è tutta italiana: spaghetti mangiati nella coppa

Il campione della Mercedes posta sui social un’immagine davvero divertente. E fa il pieno di like dopo il successo nel Gp d'Italia

2 min

Pubblicato il 07.09.2026, 14:17

Formula 1antonelli

1 / 3

Successiva

Kimi Antonelli si gode il momento più bello della sua giovane carriera. E lo fa con il suo sorriso speciale all’insegna del divertimento. Dopo lo straordinario trionfo nel GP d’Italia il pilota Mercedes ha affidato ai social le emozioni vissute a Monza, celebrando la vittoria con un gesto tutto italiano: un piatto di spaghetti al pomodoro mangiato direttamente dalla coppa conquistata sul podio.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Formula 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS