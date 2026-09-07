Bernie Ecclestone, altri problemi in aeroporto: arrestato in Portogallo per il possesso di un fucile 

Mentre il mondo delle quattro ruote gira intono al trionfo di Antonelli a Monza , c'è da registrare un nuovo capitolo giudiziario per l'ex patron della Formula 1. Bernie Ecclestone, 95 anni, infatti, è stato fermato dalla polizia portoghese all'aerodromo di Tires, nei pressi di Cascais (Lisbona), dopo essere atterrato con il proprio jet privato . A far scattare l'arresto durante un controllo di routine sarebbe stata la presenza a bordo di un fucile da caccia non dichiarato.

Bernie Ecclestone e la passione per le ami da fuoco

La notizia, lanciata dal quotidiano locale Correio da Manhã, non ha ancora trovato una conferma ufficiale da parte della Polizia di Pubblica Sicurezza (PSP) portoghese, responsabile della sicurezza aeroportuale. Non si tratta, comunque, della prima disavventura di questo tipo per il magnate britannico: già quattro anni fa Ecclestone era stato arrestato in Brasile per ragioni analoghe, dopo che gli agenti avevano scoperto una pistola nel suo bagaglio prima dell'imbarco su un volo diretto in Svizzera.

