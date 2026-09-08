Imola chiuderà il calendario di F1, ufficialità in arrivo e c'è la data: sarà festa grande per Antonelli

MONZA - Ora Andrea Kimi Antonelli controlla tutto: s’è preso Monza, tirando dalla sua parte un mare di orfanelli vestiti di rosso; s’è preso la Mercedes, perché una tale vittoria ad handicap tira una riga che separa Superman da Normalman, sia detto senza offesa per George Russell. E s’è preso pure la classifica, giacché 66 punti di vantaggio tolgono ogni controllo anche ipotetico al pilota inglese: dovesse pure vincere tutti i GP che mancano – se ne annunciano nove, come ora vedremo –, inclusa la Sprint di Singapore, Kimi arrivandogli sempre alle spalle chiuderebbe da campione del mondo (per due punti).

La data per il Gp di Imola

Ventisei sorpassi e diciotto posizioni recuperate devono farti sentire in un’aura di invincibilità. Anche per questo si fregano le mani a Imola, ormai lanciata nell’organizzazione di un GP ancora ufficialmente sotto traccia, ma già assegnato e definito nei dettagli.

C’è la data ed è il 6 dicembre, ufficialmente ancora assegnata al GP di Abu Dhabi che però salterà, come anche quello del Qatar (29 novembre): ecco perché ne mancano nove. E c’è anche il nome, perché Formula 1 non trasferirà un Paese mediorientale in Romagna – come il 4 ottobre avverrà per il GP Bahrain con sede in Malesia – ma lascerà all’ACI la denominazione già adottata nelle ultime edizioni: GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.

Imola e Monza in F1

Al di là del cambio di programma, innescato come sappiamo dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, c’è la suggestione che lega Imola a Monza, partendo dal successo leggendario di domenica – sì, si può dire e non è retorica – per arrivare a quella che si annuncia come una festa per celebrare Kimi, sia pure sul circuito denominato “Enzo e Dino Ferrari”.

Perché non ce lo dicono ancora? Solo per ragioni assicurative e per evitare penali: gli stessi due emirati ne sono consapevoli, ma devono assecondare il bluff con cui le monarchie del Golfo Persico vorrebbero rassicurare il mondo. I flussi turistici sono in picchiata, l’intero settore in sofferenza, pertanto si ritarda il più possibile l’annuncio dei GP annullati. In Qatar, addirittura, è in corso la messinscena del montaggio delle tribune modulari temporanee e dell’area hospitality.