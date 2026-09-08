Kimi Antonelli, solo venerdì 11 settembre il poster autografato in omaggio con il Corriere dello Sport

Appuntamento da non perdere con il quotidiano in edicola. Tutti i dettagli sull'iniziativa

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Pubblicato il 08.09.2026, 17:19

Un trionfo che resterà nella storia merita un ricordo speciale. Solo venerdì 11 settembre, con il Corriere dello Sport-Stadio, in omaggio il poster esclusivo con l'autografo di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota che a Monza ha scritto una pagina memorabile del motorsport italiano. Partito dalla coda dello schieramento e capace di una rimonta clamorosa, Antonelli ha conquistato una vittoria leggendaria davanti al pubblico di casa, tra i cori e l'entusiasmo dei tifosi.

Un successo che mancava a un pilota italiano nel Gran Premio d'Italia dal 1966: un'impresa che si respira ancora nell'aria di Monza.

Corri in edicola: non perderlo, solo venerdì 11 settembre con il Corriere dello Sport-Stadio.

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