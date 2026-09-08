Kimi Antonelli, solo venerdì 11 settembre il poster autografato in omaggio con il Corriere dello Sport

Un trionfo che resterà nella storia merita un ricordo speciale. Solo venerdì 11 settembre, con il Corriere dello Sport-Stadio, in omaggio il poster esclusivo con l'autografo di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota che a Monza ha scritto una pagina memorabile del motorsport italiano. Partito dalla coda dello schieramento e capace di una rimonta clamorosa, Antonelli ha conquistato una vittoria leggendaria davanti al pubblico di casa, tra i cori e l'entusiasmo dei tifosi.



Un successo che mancava a un pilota italiano nel Gran Premio d'Italia dal 1966: un'impresa che si respira ancora nell'aria di Monza.



Corri in edicola: non perderlo, solo venerdì 11 settembre con il Corriere dello Sport-Stadio.