VELO e il McLaren Mastercard Formula 1 Team protagonisti al GP d'Italia

VELO, brand di BAT Italia e marchio leader nelle nicotine pouches in Italia* e in Europa**, rafforza la propria presenza nel motorsport e in Formula 1 tornando in pista al fianco del McLaren Mastercard Formula 1 Team in occasione del Gran Premio d'Italia 2026.



Durante uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motorsport di tutto il mondo, che ha avuto luogo domenica 6 settembre sullo storico circuito di Monza, il logo VELO è stato presente sulla livrea delle monoposto McLaren, confermando una partnership consolidata, fondata su valori condivisi come innovazione, ricerca tecnologica e orientamento alla performance.

Dal 3 al 6 settembre, VELO ha dato vita a una serie di iniziative pensate per coinvolgere i consumatori adulti. Tra queste, la partecipazione a Monza FuoriGP, l'evento che ha portato l'energia della Formula 1 nel cuore della città. Il brand è stato presente con due corner esperienziali in Piazza Trento e Trieste e Piazza Cambiaghi, le due principali location della manifestazione, dove i consumatori adulti hanno potuto vivere l'adrenalina della pista grazie ai simulatori di guida McLaren Racing di ultima generazione, mettendosi alla prova affrontando virtualmente le curve più iconiche del circuito di Monza.

Piazza Trento e Trieste ha ospitato inoltre l'esposizione di una monoposto del McLaren Mastercard Formula 1 Team, offrendo agli appassionati l'opportunità di ammirare da vicino la vettura, mentre per tutto il weekend entrambe le piazze sono state animate da concerti dal vivo e performance musicali.



L'esperienza firmata VELO non è finita qui. È proseguita infatti anche oltre il circuito, coinvolgendo il pubblico adulto nel cuore della nightlife milanese. Il brand è stato protagonista di due serate, venerdì 4 e sabato 5 settembre, presso The Gate Milano, dove ha proposto un format esperienziale dedicato all'intrattenimento. All'interno della location, un light corner ha offerto agli ospiti l'opportunità di conoscere VELO in prima persona.



“Il Gran Premio d’Italia a Monza rappresenta per VELO un appuntamento di grande rilevanza all’interno del nostro percorso nel mondo del motorsport e della Formula 1. La rinnovata presenza al fianco del McLaren Mastercard Formula 1 Team testimonia la solidità di una partnership costruita su valori condivisi come innovazione, eccellenza tecnologica e performance. Attraverso le esperienze dedicate al pubblico adulto, abbiamo voluto offrire momenti di ingaggio autentici e coerenti con l’identità del brand, portando l’energia della pista anche fuori dal circuito”, ha dichiarato Sebastian Schroth, Head of Marketing at BAT Italia.



VELO è il primo brand del portafoglio multicategory di BAT a essere prodotto in Italia, presso l'Innovation Hub di Trieste. Oggi rappresenta uno dei prodotti più innovativi della categoria modern oral e continua a essere leader di mercato in Italia* e in Europa**. Questo risultato rafforza ulteriormente l’impegno dell’azienda nei confronti dell’Italia e risponde alla crescente domanda di alternative potenzialmente a rischio ridotto***. È pienamente in linea con la strategia di BAT volta a costruire A Better Tomorrow™ riducendo l’impatto sulla salute della propria attività attraverso l’offerta ai consumatori adulti di una gamma di alternative potenzialmente a rischio ridotto.



*Basato sulla quota di volume VELO misurata nei rivenditori in Italia ad Aprile 2026

**Basato sulla quota di volume VELO misurata nei rivenditori dei seguenti principali mercati Europei di sacchetti di nicotina: Svezia, Danimarca, UK, Polonia e Svizzera a calcolato per l’anno 2025

***VELO non è privo di rischi e contiene nicotina, una sostanza che crea dipendenza



(Contenuto realizzato in collaborazione con VELO)