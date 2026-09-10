F1, Gp di Spagna: dove vedere la gara di Madrid in tv e in streaming

Dopo il tripudio tricolore per la vittoria casalinga di Kimi Antonelli, la giostra della Formula 1 si sposta a Madrid per il secondo gran premio spagnolo dell'anno dopo quello di Catalogna. L'appuntamento sarà un inedito assoluto, ovvero il Madring, tra critiche e polemiche legate all'ubicazione e al design del tracciato, già etichettato come estremamente provante per vetture e piloti. In attesa che l'accensione dei motori sciolga dubbi e polemiche c'è però un mondiale che incalza. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc per lavarsi di dosso la delusione del Gp d'Italia, cominciato tra l'entusiasmo e la speranza e chiuso con il monegasco a muro nel primo giro e il britannico sesto.