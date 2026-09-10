F1, Gp di Spagna: dove vedere la gara di Madrid in tv e in streaming
Dopo il tripudio tricolore per la vittoria casalinga di Kimi Antonelli, la giostra della Formula 1 si sposta a Madrid per il secondo gran premio spagnolo dell'anno dopo quello di Catalogna. L'appuntamento sarà un inedito assoluto, ovvero il Madring, tra critiche e polemiche legate all'ubicazione e al design del tracciato, già etichettato come estremamente provante per vetture e piloti. In attesa che l'accensione dei motori sciolga dubbi e polemiche c'è però un mondiale che incalza. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc per lavarsi di dosso la delusione del Gp d'Italia, cominciato tra l'entusiasmo e la speranza e chiuso con il monegasco a muro nel primo giro e il britannico sesto.
Che circuito è il Madring
Situato tra la zona fieristica Ifema e il quartiere Valdebebas sarà un circuito cittadino temporaneo ubicato nella periferia madrilena. In questa zona sorgono l'aeroporto di Barajas e, in linea con gli investimenti su infrastrutture delle istituzioni, lo stadio Metropolitano casa dell'Atletico Madrid. Grandissima attesa per la ''Monumental", la 12esima delle 22 curve totali, caratterizzata da un'inclinazione del 24 percento, che si estende per 550 metri e culmina con un'uscita cieca davanti ad una tribuna da 45 mila spettatori. Netta la divisione tra settori, il primo principalmente da motore, il secondo molto guidato e tecnico mentre il terzo in stile Baku con curve a 90 gradi. Saranno 57 i giri da completare in una stima di 1'34'' minuti al giro per percorrere i 5416 metri del Madring.
Gp di Spagna: orari e come vederlo
Venerdì 11 settembre
13:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1, in streaming su Now)
17:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1, in streaming su Now)
Sabato 12 settembre
12:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1, in streaming su Now)
16:00 Qualifiche (Sky Sport F1, in streaming su Now e in differita su TV8 alle 18:30)
Domenica 13 settembre
15:00 Gara (Sky Sport F1, in streaming su Now e in differita su TV8 alle 18:00)
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