Non basta una pole per sentirsi Verstappen: Gasly lo "scopre" così

Tornare con i piedi per terra, proprio mentre si sta per spiccare il volo. È successo al francese Pierre Gasly, pilota della Alpine e fresco pole-man di Monza. Un risultato storico, di quelli da raccontare ai nipotini e che nell'immaginario collettivo farebbe pensare al classico gradino scalato, quello che da comune mortale ti proietta in un'altra dimensione. Ma in realtà non è andata esattamente così.