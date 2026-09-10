Non basta una pole per sentirsi Verstappen: Gasly lo "scopre" così
Tornare con i piedi per terra, proprio mentre si sta per spiccare il volo. È successo al francese Pierre Gasly, pilota della Alpine e fresco pole-man di Monza. Un risultato storico, di quelli da raccontare ai nipotini e che nell'immaginario collettivo farebbe pensare al classico gradino scalato, quello che da comune mortale ti proietta in un'altra dimensione. Ma in realtà non è andata esattamente così.
C'è chi può e chi saluta dall'oblò
Va bene il primo posto in griglia e il tutto sommato onorevole settimo posto in gara nel Gp d'Italia, ma in un divertente video, diventato già virale sui social, Pierre Gasly sperimenta la 'dura' realtà e mentre si inquadra su un normale volo di linea a pochi momenti dal decollo, saluta il jet privato di Max Verstappen, già in fase di rullaggio qualche pista più in là. Chi arriverà per primo a Madrid? Non basta una pole, per sentirsi Verstappen.
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