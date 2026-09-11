Gp di Spagna, Russell domina le prime libere sul Madring. Ferrari dai due volti

Si è aperto con le prime prove libere il week-end del Gp di Spagna sul circuito nuovo di zecca del Madring , ritagliato tra le strade cittadine del quartiere fieristico di Ifema ed il tratto permanente, ricavato nell'area di Valdebebas. Oltre cinque chilometri di pista, da percorrere in senso orario, con 22 curve, la più celebre delle quali, la 12, è stata ribattezzata 'La Monumental', con il 24% di pendenza e un'inclinazione di circa 13,5 gradi, considerata una delle più estreme dell'intero calendario. Ad inaugurare il circuito ibrido madrileno, il miglior tempo nelle PL1 di George Russell .

Ferrari dominanti con le medie, in imbarazzo con le soft

Globalmente dominate dalla Mercedes, con il miglior tempo di Russell davanti a Kimi Antonelli, le prime prove libere sono state invece interlocutorie per la Ferrari. Le Rosse sono infatti partite con le medie e proprio nella metà di sessione con questa scelta in controtendenza hanno fatto registrare tempi insospettabilmente buoni, con Hamilton davanti a Leclerc. Il passaggio alle soft ha invece restituito risultati preoccupanti, con le monoposto di Maranello in difficoltà già dai primi giri. Questo il dato su cui indagare in vista della seconda sessione del venerdì, che partirà alle 17.