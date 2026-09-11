Gp di Spagna, seconde libere con pochi riferimenti, ma Antonelli svetta sulle Ferrari
Dopo gli indizi delle prime prove libere, seconda sessione disinnescata sul nuovissimo Madring di Madrid, nella giornata d'apertura del week-end che condurrà al Gp di Spagna. Un incidente occorso alla sorpresa Lindblad ha infatti provocato la bandiera rossa, con la sospensione che si è mangiata minuti preziosi. Si conferma ad ogni modo la lotta tra Mercedes e Ferrari, con l'incognita legata alle gomme.
Antonelli davanti a Leclerc ed Hamilton, il traffico blocca Russell
Il protagonista della prima sessione, George Russell, stavolta resta imbottigliato nel traffico dopo l'ok alla ripartenza e chiude quinto, alle spalle del 'colpevole' Lindblad. Mercedes però sempre davanti a tutti, in questa occasione con Kimi Antonelli, che precede le Ferrari di un Leclerc finalmente veloce anche con le soft e di Hamilton.
Da archiviare in fretta, invece, la giornata della McLaren, settima con un vivace Piastri e ferma ai box per i problemi al cambio sulla monoposto di Norris.
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