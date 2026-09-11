Gp di Spagna, seconde libere con pochi riferimenti, ma Antonelli svetta sulle Ferrari

Dopo gli indizi delle prime prove libere, seconda sessione disinnescata sul nuovissimo Madring di Madrid, nella giornata d'apertura del week-end che condurrà al Gp di Spagna. Un incidente occorso alla sorpresa Lindblad ha infatti provocato la bandiera rossa, con la sospensione che si è mangiata minuti preziosi. Si conferma ad ogni modo la lotta tra Mercedes e Ferrari, con l'incognita legata alle gomme.