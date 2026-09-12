MADRID (SPAGNA) - La corsa al titolo mondiale della Formula 1 riparte dalla Spagna , dove si disputa il Gran Premio sul nuovo circuito del Madring . Occhi puntati su Kimi Antonelli , reduce dall'esaltante trionfo a Monza : il pilota italiano della Mercedes , leader del Mondiale, ha chiuso le seconde prove libere davanti alle Ferrari di Charles Leclerc - finalmente veloce anche con le gomme soft - e di Lewis Hamilton . Nelle prime invece, il miglior tempo lo aveva ottenuto un convincente George Russell . Il weekend della Formula 1 entra però nel vivo oggi con le terze prove libere (dalle 12:30) e le qualifiche (16) che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza in vista della gara di domani (domenica 13 settembre, ore 15).

Qualifiche F1, Gp di Spagna: orario e dove vederle in tv e in streaming

Il weekend del Gran Premio di Madrid, 14° appuntamento della stagione 2026 di Formula 1, sono in programma oggi, sabato 12 settembre, con inizio alle ore 16 sul circuito del Madring. Il programma di giornata sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 e tv8.it saranno invece trasmesse in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La corsa scatterà domenica 13 settembre alle 15:00, mentre la differita gratuita su TV8 inizierà alle 18:00.

Mondiale piloti, la classifica

1. ANTONELLI (Ita, Mercedes) 267 punti;

2. Russell (Gbr, Mercedes) 201;

3. Hamilton (Gbr, Ferrari) 191;

4. Norris (Gbr, McLaren-Mercedes) 171;

5. Leclerc (Mon, Ferrari) 155;

6. Verstappen (Ola, Red Bull) 127;

7. Piastri (Aus, McLaren-Mercedes) 116;

8. Hadjar (Fra, Red Bull) 71;

9. Lawson (Nzl, Racing Bulls-Red Bull) 51;

10. Gasly (Fra, Alpine-Mercedes) 42;

11. Lindblad (Gbr, Racing Bulls-Red Bull) 29;

12. Colapinto (Arg, Alpine-Mercedes), 21;

13. Bearman (Gbr, Haas-Ferrari) 18;

14. Bortoleto (Bra, Audi) 10;

15. Sainz (Spa, Williams-Mercedes) 6;

16. Hulkenberg (Ger, Audi) 6;

17. Albon (Tha, Williams-Mercedes) 5;

18. Ocon (Fra, Haas-Ferrari) 3;

19. Alonso (Spa, Aston Martin-Honda) 3;

20. Tsunoda (Gia, Racing Bulls-Red Bull) 1.