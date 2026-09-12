F1, qualifiche GP Spagna: Norris si prende la pole davanti ad Antonelli e Verstappen, dietro Hamilton e Leclerc
Il Madring, nuova casa del Gran Premio di Spagna, regala subito una sessione di qualifiche dalle mille emozioni. A sorpresa il primo poleman su questo nuovo circuito è Lando Norris, che allo scadere infila il giro vincente e beffa Antonelli di soli 11 millesimi. Terzo Verstappen, dietro Hamilton e Leclerc che speravano di poter lottare per le prime posizioni e si ritrovano a partire in mezzo al traffico in un circuito dove è difficilissimo sorpassare.
17:10
Grande gioia per Norris, le Ferrari dovranno lottare
Norris felicissimo dopo il suo giro, definendolo "uno dei migliori della sua carriera". Sarà difficilissima, invece, per Hamilton e Leclerc, che partiranno quarto e quinto in un circuito dove è difficilissimo trovare spazi per sorpassare, servirà un grande lavoro (e forse un po' di fortuna) per puntare al podio.
17:02
+++ NORRIS SI PRENDE LA POLE! Poi Antonelli e Verstappen! +++
Cambia tutto sul filo, a sorpresa è Lando Norris a prendersi la pole! 1:31.824 del campione del mondo in carica che batte di 11 millesimi Antonelli, mentre è terzo Verstappen. Hamilton e Leclerc si accontentano della quarta e quinta posizione.
17:00
Hamilton si migliora ma non basta
Hamilton secondo in 1:31.835. Leclerc terzo in 1:32.019.
16:59
Antonelli si migliora: pole provvisoria!
Si migliora tantissimo Antonelli, in 1:31.835. Mancano ancora Hamilton e Leclerc.
16:56
Tornano tutti in pista, ultimi tre minuti
Ora tutti in pista, mancano 3 minuti alla fine di questa sessione di qualifiche. Il primo a lanciarsi è Antonelli.
16:53
Hamilton davanti a tutti, poi Antonelli e Russell
Al termine dei primi giri veloci c'è Hamilton davanti a tutti, con 61 millesimi di vantaggio su Antonelli, terzo Russell davanti a Leclerc. Mancano 6 minuti, ora tutti ai box per poi tentare l'ultimo tentativo.
16:52
Hamilton incredibile: pole provvisoria!
Vola Lewis Hamilton, 1:32.079 per la pole provvisoria! Dietro 1:32.285 di Leclerc.
16:50
Vola Antonelli, nuovo record della pista!
1:32.140 di Antonelli! Pole provvisoria e nuovo record della pista ad aprire questo Q3.
16:47
Inizia il Q3, parte la lotta per la pole!
Ora si fa sul serio: inizia la lotta per la pole! Tra 13 minuti scopriremo il primo poleman di questo Madring.
16:45
Colapinto carichissimo per il Q3
"Vamos, vamooos!", urla nel team radio Franco Colapinto, che con un vero e proprio miracolo è riuscito a rientrare nella top10 prendendosi un inaspettato posto per nel Q3.
16:42
Altre sei posizioni della griglia di partenza
11. Hulkenberg (Audi)
12. Bortoleto (Audi)
13. Ocon (Haas)
14. Gasly (Alpine)
15. Tsunoda (Racing Bulls)
16. Albon (Williams)
16:41
Verstappen davanti a tutti, le Audi beffate nel finale
1:32.431 di Verstappen che chiude in testa questo Q2. Beffate nel finale le Audi di Hulkenberg e Bortoleto, eliminate all'ultimo secondo. Fuori anche Ocon, Gasly, Tsunoda e Albon.
16:36
Si accendono Leclerc e Hamilton
Ora terzo e quarto Leclerc e Hamilton, per garantirsi un posto in Q3 dove lottare per la pole. Sul filo ci sono Lindblad, Hulkenber e a sorpresa le McLaren di Piastri e Norris.
16:34
Leclerc e Hamilton non sono al sicuro
Al momento le due Ferrari sono al sesto e settimo posto, non sul filo ma comunque a potenziale rischio eliminazione: passano al Q3 solo i primi dieci, restano cinque minuti in questo Q2.
16:32
Guizzo di Verstappen, batte Antonelli di 46 millesimi
Giro a sorpresa di Max Verstappen, rimasto in ombra fin qui, che si mette in testa con 46 millesimi su Antonelli.
16:29
Vola Antonelli, subito in testa
1:32.603 di Antonelli, che batte Russell, Leclerc e Hamilton per volare in testa in questo Q2. Kimi si impone come il grande favorito per la pole.
16:25
Si torna subito in pista: inizia il Q2, Mercedes e Ferrari tra le prime a ripartire
Pochissimo tempo ai box, si riparte subito: inizia il Q2 da 15 minuti. I primi a scendere in pista sono Mercedes e Ferrari, subito aggressive.
16:20
Le prime sei posizioni della griglia del GP di Spagna
17. Sainz (Williams)
18. Alonso (Aston Martin)
19. Perez (Cadillac)
20. Bottas (Cadillac)
21. Bearman (Haas)
22. Stroll (Aston Martin)
16:18
Antonelli chiude in testa, Sainz e Alonso tra gli eliminati
Si chiude qui il Q1, con Antonelli che si rimette in testa in 1:33.267. Eliminati Sainz, Alonso, Perez, Bottas, Bearman (non sceso in pista) e Stroll (non sceso in pista). Subito fuori i due spagnoli della griglia.
16:14
Anche Russell rischia e tocca il muro
Si guida al limite già in questo Q1, con Russell che tocca il muro in curva ma riesce a tenere la sua Mercedes in pista senza conseguenze. Quanti rischi in questi minuti.
16:11
Leclerc e Hamilton al sicuro con la gomma gialla
Al momento terzo e quarto Hamilton e Leclerc, che si mettono al sicuro per il Q2 usando solo la gomma gialla, senza sprecare una soft.
16:10
Che rischio per Antonelli!
Antonelli prova a riprendersi il giro veloce ma va lungo in curva e rischia di finire a muro! Kimi riesce fortunatamente a frenare e bloccarsi in tempo, senza lasciare danni sulla sua Mercedes, grandissimo sospiro di sollievo.
16:09
Lawson sorprende tutti e vola in testa
1:33.316 di Lawson, che a sorpresa si ritrova in testa alla classifica quando mancano 9 minuti alla fine della sessione.
16:05
Antonelli subito con il giro veloce
1:33.566 di Antonelli il primo giro veloce di questa sessione, potrebbe già bastare per assicurarsi il Q2. Più staccati Leclerc e Hamilton, che però hanno girato su gomma gialla. Sorpresa Bortoleto, terzo in 1:33.986.
16:01
Subito in pista Leclerc e Hamilton. Si ritira Bearman
Non perdono tempo le due Ferrari, con Leclerc e Hamilton subito in pista. Intanto arriva una brutta notizia dalla pitlane: Bearman non prenderà parte alla sessione, troppi danni sulla sua Haas dopo l'incidente in FP3, partirà ultimo.
16:00
+++ Si parte, inizia il Q1 sul Madring! +++
Per la prima volta si accende il semaforo verde che dà il via alla prima sessione di qualifiche del Madring! Si parte con le prime monoposto che scendono in pista, 18 minuti a disposizione per non restare tra gli ultimi sei ed avanzare alla prossima fase.
15:55
Ci siamo, cinque minuti al primo semaforo verde
Ultimi istanti per sistemare le monoposto nei box, mancano 5 minuti all'accensione del primo semaforo verde nella corsia dei box che darà via al Q1 da 18 minuti.
15:46
Ferrari a caccia di riscatto: bisogna cancellare la delusione di Monza
Occhi come sempre puntati sulla Rossa, con Leclerc e Hamilton chiamati a fare bene per i loro tifosi dopo l'enorme delusione a Monza, chiusa con il sesto posto dell'inglese e il ritiro del monegasco. Serve tornare a fare punti importanti per non mollare il campionato quando manca ancora tanto alla fine della stagione.
15:41
Sul Madring lo spettacolo della "Monumental"
La curva più affascinante di questo circuito è sicuramente la "Monumental", una lunga sopraelevata con inclinazione di circa il 24%, battendo ampiamente il record precedente di Zandvoort con il suo 18% di inclinazione.
15:35
Polemiche su Hamilton per "guida pericolosa"
A poco meno di mezz'ora dal semaforo verde che darà via al Q1 di questa sessione, non si spengono le polemiche su quanto fatto da Lewis Hamilton nella FP3. L'inglese, finito a muro, voleva a tutti i costi portare la sua SF-26 danneggiata ai box, nonostante i ripetuti richiami di Carlo Santi (il suo ingegnere di pista) che gli chiedeva di spegnerla e lasciarla a bordo pista per la sicurezza degli altri piloti. Una "guida pericolosa" che ha destato numerose critiche, ma fortunatamente nessuna penalità.
15:28
Madring, grande incertezza per queste qualifiche
Le prove libere hanno dato qualche indicazioni, ma ora si farà sul serio e c'è grande incertezza su chi sia più in vantaggio sul nuovo Madring. A Monza l'Alpine ha sorpreso tutto conquistando la pole con Gasly, e anche oggi non sono escluse grandi sorprese visto il poco tempo avuto a disposizione dei piloti per studiare il tracciato.
15:22
Il tempo che servirà per lottare per la pole: l'analisi
Nel giro di un solo giorno il record del tracciato è sceso da 1:34.077 (prove libere 1 di Russell) a 1:32.797, il tempo segnato da Antonelli nelle terze proble libere, 1.2 secondi più veloce. I piloti stanno ancora studiando il nuovo circuito ed è molto probabile che in questa sessione di qualifiche il record si abbasserà ancora ulteriormente. Servirà sicuramente un tempo sull'1:32 per lottare per le prime posizioni, ma non è escluso che si scenda anche sull'1:31 o addirittura l'1:30.
15:15
Leclerc si scusa con la Ferrari: la strategia per Madrid
I tifosi della Rossa aspettano impazientemente di vedere cosa farà la Ferrari in questo weekend dopo la grande delusione a Monza. Tra i temi più caldi c'è quello legato al rapporto tra Leclerc e Hamilton, con il monegasco che ha rovinato la gara dell'inglese spingendolo fuori pista dopo la partenza, per poi chiudere la sua gara a muro dopo due giri. Ecco la nuova strategia per fare in modo che incidenti del genere non avvengano più.
LEGGI QUI (a cura di Fulvio Solms)
15:10
La Mercedes si allontana sempre di più nel Mondiale costruttori
Attenzione anche al Mondiale costruttori, dove la Mercedes è tornata a dominare nelle ultime gare prendendo tanto vantaggio sulla Ferrari, che però può ancora lottare e sperare.
15:05
Hamilton a muro nella terza sessione di prove libere
La terza sessione di prove libere si è conclusa con il miglior tempo firmato da Andrea Kimi Antonelli in 1:32.797, con un vantaggio di +0.166 secondi nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc. Si è conclusa dopo solo 22 minuti la sessione di Lewis Hamilton, finito contro le barriere e con la sua SF-26 danneggiata nella parte anteriore. Non dovrebbero esserci problemi per le qualifiche, con i meccanici della Rossa che stanno lavorando duramente per permettere all'inglese di prendere parte alla sessione.
15:00
Riparte l'assalto al Mondiale con Antonelli sempre più leader
Questa la situazione della classifica piloti prima di questa sessione di qualifiche, con Antonelli sempre più leader dopo il trionfo a Monza.
14:57
Prima sessione di qualifiche sul nuovo (e contestato) Madring
Quella di oggi sarà la prima sessione di qualifiche sul nuovo Madring. Dopo le prime indicazioni dalle prove libere, c'è ancora tanta incertezza su come andrà questa prima sessione, con il circuito fortemente contestato per via del suo layout, delle tante curve stretta e di alcune zone definite "pericolose".
14:50
GP Spagna, è il momento delle qualifiche: alle ore 16 si parte
Dopo le tre sessioni di prove libere che hanno dato le prime indicazioni sul nuovo circuito, è il momento di fare sul serio: alle ore 16 inizieranno le qualifiche sul Madring, grande attesa per scoprire il primo poleman di questo tracciato. Aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Madring - Madrid (Spagna)
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