Il Madring , nuova casa del Gran Premio di Spagna , regala subito una sessione di qualifiche dalle mille emozioni. A sorpresa il primo poleman su questo nuovo circuito è Lando Norris , che allo scadere infila il giro vincente e beffa Antonelli di soli 11 millesimi. Terzo Verstappen , dietro Hamilton e Leclerc che speravano di poter lottare per le prime posizioni e si ritrovano a partire in mezzo al traffico in un circuito dove è difficilissimo sorpassare.

Cambia tutto sul filo, a sorpresa è Lando Norris a prendersi la pole! 1:31.824 del campione del mondo in carica che batte di 11 millesimi Antonelli , mentre è terzo Verstappen . Hamilton e Leclerc si accontentano della quarta e quinta posizione.

Norris felicissimo dopo il suo giro, definendolo "uno dei migliori della sua carriera". Sarà difficilissima, invece, per Hamilton e Leclerc , che partiranno quarto e quinto in un circuito dove è difficilissimo trovare spazi per sorpassare, servirà un grande lavoro (e forse un po' di fortuna) per puntare al podio.

1:32.431 di Verstappen che chiude in testa questo Q2. Beffate nel finale le Audi di Hulkenberg e Bortoleto, eliminate all'ultimo secondo. Fuori anche Ocon, Gasly, Tsunoda e Albon.

" Vamos, vamooos! ", urla nel team radio Franco Colapinto , che con un vero e proprio miracolo è riuscito a rientrare nella top10 prendendosi un inaspettato posto per nel Q3.

Al momento le due Ferrari sono al sesto e settimo posto , non sul filo ma comunque a potenziale rischio eliminazione: passano al Q3 solo i primi dieci, restano cinque minuti in questo Q2.

Ora terzo e quarto Leclerc e Hamilton, per garantirsi un posto in Q3 dove lottare per la pole. Sul filo ci sono Lindblad, Hulkenber e a sorpresa le McLaren di Piastri e Norris.

Pochissimo tempo ai box, si riparte subito: inizia il Q2 da 15 minuti . I primi a scendere in pista sono Mercedes e Ferrari , subito aggressive.

Al momento terzo e quarto Hamilton e Leclerc , che si mettono al sicuro per il Q2 usando solo la gomma gialla , senza sprecare una soft.

1:33.566 di Antonelli il primo giro veloce di questa sessione, potrebbe già bastare per assicurarsi il Q2. Più staccati Leclerc e Hamilton, che però hanno girato su gomma gialla . Sorpresa Bortoleto , terzo in 1:33.986.

Antonelli prova a riprendersi il giro veloce ma va lungo in curva e rischia di finire a muro! Kimi riesce fortunatamente a frenare e bloccarsi in tempo, senza lasciare danni sulla sua Mercedes, grandissimo sospiro di sollievo.

Occhi come sempre puntati sulla Rossa , con Leclerc e Hamilton chiamati a fare bene per i loro tifosi dopo l'enorme delusione a Monza, chiusa con il sesto posto dell'inglese e il ritiro del monegasco. Serve tornare a fare punti importanti per non mollare il campionato quando manca ancora tanto alla fine della stagione.

15:41

Sul Madring lo spettacolo della "Monumental"

La curva più affascinante di questo circuito è sicuramente la "Monumental", una lunga sopraelevata con inclinazione di circa il 24%, battendo ampiamente il record precedente di Zandvoort con il suo 18% di inclinazione.

15:35

Polemiche su Hamilton per "guida pericolosa"

A poco meno di mezz'ora dal semaforo verde che darà via al Q1 di questa sessione, non si spengono le polemiche su quanto fatto da Lewis Hamilton nella FP3. L'inglese, finito a muro, voleva a tutti i costi portare la sua SF-26 danneggiata ai box, nonostante i ripetuti richiami di Carlo Santi (il suo ingegnere di pista) che gli chiedeva di spegnerla e lasciarla a bordo pista per la sicurezza degli altri piloti. Una "guida pericolosa" che ha destato numerose critiche, ma fortunatamente nessuna penalità.

15:28

Madring, grande incertezza per queste qualifiche

Le prove libere hanno dato qualche indicazioni, ma ora si farà sul serio e c'è grande incertezza su chi sia più in vantaggio sul nuovo Madring. A Monza l'Alpine ha sorpreso tutto conquistando la pole con Gasly, e anche oggi non sono escluse grandi sorprese visto il poco tempo avuto a disposizione dei piloti per studiare il tracciato.

15:22

Il tempo che servirà per lottare per la pole: l'analisi

Nel giro di un solo giorno il record del tracciato è sceso da 1:34.077 (prove libere 1 di Russell) a 1:32.797, il tempo segnato da Antonelli nelle terze proble libere, 1.2 secondi più veloce. I piloti stanno ancora studiando il nuovo circuito ed è molto probabile che in questa sessione di qualifiche il record si abbasserà ancora ulteriormente. Servirà sicuramente un tempo sull'1:32 per lottare per le prime posizioni, ma non è escluso che si scenda anche sull'1:31 o addirittura l'1:30.

15:15

Leclerc si scusa con la Ferrari: la strategia per Madrid

I tifosi della Rossa aspettano impazientemente di vedere cosa farà la Ferrari in questo weekend dopo la grande delusione a Monza. Tra i temi più caldi c'è quello legato al rapporto tra Leclerc e Hamilton, con il monegasco che ha rovinato la gara dell'inglese spingendolo fuori pista dopo la partenza, per poi chiudere la sua gara a muro dopo due giri. Ecco la nuova strategia per fare in modo che incidenti del genere non avvengano più.

LEGGI QUI (a cura di Fulvio Solms)

15:10

La Mercedes si allontana sempre di più nel Mondiale costruttori

Attenzione anche al Mondiale costruttori, dove la Mercedes è tornata a dominare nelle ultime gare prendendo tanto vantaggio sulla Ferrari, che però può ancora lottare e sperare.