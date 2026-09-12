Mourinho incorona Antonelli: "È incredibile quello che sta facendo". E sulla Ferrari...

Da José Mourinho arriva una vera e propria investitura per Kimi Antonelli . Nel weekend in cui la Formula 1 fa tappa per le strade di Madrid per il GP di Spagna , lo Special One ha parlato della sua passione per il Circus, soffermandosi in particolare sul giovane pilota italiano della Mercedes. “Devo stare attento a quello che dico perché in F1 sono tutti molto carini con me, tutti molto simpatici”, ha esordito Mourinho, prima di lasciarsi andare a qualche considerazione sulle squadre e sui piloti che segue con maggiore interesse.

Mourinho pazzo di Antonelli: "Quello che sta facendo è incredibile"

Lo Special One non ha nascosto il proprio apprezzamento per Antonelli, protagonista con la Mercedes: “Quello che sta facendo il niño è assolutamente incredibile”. Una frase che testimonia quanto le prestazioni del giovane italiano abbiano attirato l'attenzione anche al di fuori del mondo della Formula 1. Mourinho ha poi fatto un riferimento anche alla Ferrari e al peso internazionale del marchio di Maranello: “L’impatto che ha un team è globale, il Rosso è sempre il Rosso…”. E ancora: “Sono molto amico di Fernando Alonso, è uno dei migliori sempre anche se non ha la macchina”, ha spiegato lo Special One, sottolineando la propria ammirazione per lo spagnolo.