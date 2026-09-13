F1 Gp Spagna, dove vedere in tv e streaming la gara delle Ferrari

Da Madrid a Mad-ring, l'anello pazzo. Il Gp di Spagna si appresta ad essere pazzo, come un Norris che si prende la terza pole dell’anno senza che nessuno l’abbia visto arrivare, come un Hamilton che la stringeva in mano e l’ha lasciata cadere a terra, come un Verstappen che non molla mai. Pazzo come la gara che la Ferrari oggi (domenica 13 settembre) auspica, perché è uscita dalle qualificazioni da quarta squadra con Hamilton che partirà quarto e Leclerc quinto . Kimi Antonelli scatterà in prima fila avendo perso la pole per soli undici millesimi, ma sembra davvero non sbagliarne una visto che il lato di destra su cui partirà dovrebbe essere il più pulito, trovandosi in piena traiettoria.

Ferrari incerta

Rimane comunque la sensazione di una Ferrari incerta, che deve continuare a puntare su qualche elemento di confusione (strategie folli, un tempismo speciale in presenza di safety car, qualche clamoroso svarione altrui) per farcela. Ieri Hamilton all’inizio del giro decisivo, subito nella prima esse, ha commesso un piccolo errore. Ha preceduto Leclerc per sei millesimi e ciò pone comunque le Ferrari dietro una McLaren, una Mercedes e una Red Bull.

Dove vedere la gara di Formula 1

La gara nel circuito di Madrid è in programma alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky e Now Tv. Alle 18 la differita in chiaro su Tv8.