F1 diretta GP Spagna: segui la gara di Antonelli, Hamilton e Leclerc sul Madring LIVE

Con ancora tanta incertezza su come si svolgerà una gara in un circuito così stretto e veloce, è finalmente arrivato il momento del Gran Premio di Spagna sul nuovo (e contestato) Madring. La prima sessione di qualifiche ha regalato tante emozioni, con Norris dalla pole davanti ad Antonelli e Verstappen, subito dietro le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle ore 15 si spegneranno i semafori che daranno il via alla prima gara su questo nuovo tracciato: segui la diretta sul corrieredellosport.it

15:18 Giro 8: tanti problemi in pista In questo momento sembra che tutti i piloti abbiano problemi: telemetria per Norris, Antonelli va lungo con le gomme che sembrano già rovinate per il "blistering", Russell e Piastri pagano ancora per il loro contatto iniziale, gara difficilissima per tutta la griglia. 15:15 Giro 7: Hamilton si ritira per il problema ai freni Nulla da fare per Lewis, troppo grave il problema ai freni: Hamilton si ritira al settimo giro, finisce qui la sua gara. L'inglese riesce a rientrare ai box senza provocare una bandiera gialla o Safety Car.

15:13 Giro 6: crolla Hamilton, è 11° Altro lungo in curva per l'inglese: "Non ho i freni!". Hamilton crolla in undicesima posizione. E sembra andare sempre peggio. 15:12 Giro 5: Hamilton lascia passare Leclerc Sembra più grave del previsto il problema dell'inglese, che lascia spazio a Leclerc per passare, senza rallentarlo. 15:11 Giro 5: problema ai freni per Hamilton Lungo di Hamilton che poi avvisa via radio: "Non sento i freni!". E Verstappen lo sorpassa subito.

15:11 Giro 4: Verstappen furioso con la Red Bull, Hamilton terzo La Red Bull chiede a Verstappen di lasciare le posizioni ad Antonelli e Hamilton, ovviamente Max la prende malissimo ma esegue: ora Antonelli secondo e Hamilton terzo. 15:09 Giro 3: Norris prova a scappare via Nel caos delle retrovie, Norris ne approfitta e scappa: ora è a +2.1 secondi su Verstappen alle sue spalle.

15:08 Giro 2: Hamilton tocca il muro "Ho toccato il muro, controllate la macchina", così Hamilton via radio. Per ora l'inglese resta in pista. Dietro contatto anche tra Russell e Piastri. 15:06 Giro 2: Verstappen furioso contro Hamilton "Mi ha quasi buttato fuori!", così furioso Verstappen via radio nei confronti di Hamilton, mentre ancora non molla la posizione.

15:05 Giro 1: Antonelli cede la posizione Antonelli non vuole problemi e cede la posizione, ora Norris, Verstappen e Kimi l'ordine della top3. Dietro Hamilton si lamenta su Verstappen, che invece non ha ceduto la posizione. 15:05 Giro 1: subito caos in curva-1 Antonelli e Verstappen costretti a tagliare curva-1 nei rispettivi duelli con Norris e Hamilton, subito polemiche! 15:04 +++ SI PARTE, INIZIA IL GP DI SPAGNA! +++ Si spengono i semafori e si parte: inizia il Gran Premio di Spagna!

15:01 Inizia il giro di formazione Ci siamo, inizia il giro di formazione. Intervistato a Sky Mourinho: "La Ferrari è sempre la Ferrari, ci proverà sempre anche se è difficile". 14:59 Hamilton e Leclerc su strategie diverse! Hamilton parte su gomma rossa, Leclerc su gomma dura: due scelte completamente opposte, due strategie diverse per le due Ferrari. Davanti Norris e Antonelli su media, Verstappen su rossa. 14:55 Ci siamo, cinque minuti al giro di formazione! È arrivato il momento tanto atteso: cinque minuti al giro di formazione, poi la partenza della prima gara sul Madring. Ci siamo!

14:47 Coreografia speciale e inno a Madrid: che spettacolo! Prosegue lo show nel pre-gara, tra coreografia speciale nel cielo di Madrid e l'inno spagnolo. Il tutto oltre ai tantissimi vip arrivati qui per assistere alla gara. Formula 1 Da Mourinho a Rafa Nadal fino a Bellingham e i reali di Spagna: quanti vip al Gp di Spagna di F1! Guarda la gallery 14:41 Vasseur: "Tutto può accadere!" "Oggi sarà dura per le gomme, fa tanto caldo, nessuno di noi in griglia ha un'idea ben precisa della strategia. La gara sarà abbastanza caotica, tutto può accadere". Così Vasseur nel pre-gara. 14:38 Spettacolo sulla griglia di partenza, ma intanto si pensa alle strategie Mentre c'è uno spettacolo di musica e danza sulla griglia di partenza, i team continuano a riflettere sulle strategie, mai così incerte: dalla possibilità di una sosta alle due, dalla soft alla hard, nessuno sa bene quale combinazione potrà risultare la più veloce. 14:32 Piloti sulla griglia di partenza, mezz'ora al via! Ci siamo, manca solo mezz'ora al via. E intanto i piloti si stanno sistemando sulla griglia di partenza, atmosfera elettrica a Madrid. 14:30 Ottime prove di partenza per Leclerc Tra i tanti piloti spicca Leclerc per le sue prove di partenza: il monegasco proverà a partire forte per guadagnare subito qualche posizione prima di curva-1.

14:26 Le condizioni meteo: si corre su una pista bollente La temperatura del tracciato ha toccato i 53°C, bisognerà tenerne conto per il degrado delle gomme. Per il resto sono condizioni ideali per correre: 30°C, pochissimo vento e nessuna possibilità di pioggia. 14:21 Piloti in pista per il giro di posizionamento Quaranta minuti al via, le monoposto lasciano i box e si accodano nella pit-lane per qualche prova di partenza, giro di riscaldamento e infine di posizionamento per andarsi a sistemare sulla griglia di partenza. 14:20 F1, il calendario fino a fine stagione: in arrivo un 'tour de force' Dopo la gara qui a Madrid, ci sarà una sola settimana di stop prima di un 'tour de force': tre gare 'back-to-back', tre settimane di grande spettacolo per gli amanti della Formula Uno.

14:10 Ferrari a caccia dell'ennesimo riscatto dopo il disastro a Monza Il weekend di Monza si è chiuso con tanta delusione e polemiche, con Leclerc che ha prima spinto Hamilton fuori pista per poi finire contro il muro, mentre l'inglese ha chiuso con un misero sesto posto davanti ai tantissimi tifosi della Rossa. Qui a Madrid, dove la Ferrari ha avuto anche il vantaggio di girare prima di tutti per il 'filming day', la 'Rossa' è chiamata all'ennesimo riscatto. E attenzione ad Hamilton e Leclerc, che partono nuovamente uno vicino all'altro...

14:05 Madring, tutte le critiche dei piloti sul nuovo circuito "Farò il pazzo in partenza? No no, visto il circuito credo sia meglio essere più gentile e non rischiare". Così Max Verstappen, terzo in griglia di partenza, uno che solitamente cerca di passare in ogni minimo spazio ma che ha ben capito che su questo tracciato è troppo rischioso. Non sono mancate critiche e dubbi anche da parte degli altri piloti: "Fa un po' paura onestamente" (Checo Perez); "Non c'è margine di errore" (Antonelli); "È veramente un circuito tosto, un mix tra Jeddah e Baku" (Sainz); "Al simulatore mi sono sempre schiantato contro tutti i muri" (Gasly). 14:00 La Ferrari non può mollare: la classifica costruttori Mercedes davanti con largo distacco, ma la Ferrari non può mollare così facilmente. Questa la classifica costruttori:

13:55 Russell e Hamilton sperano, Antonelli può scappare via: la classifica Questa la situazione della classifica piloti prima del Gran Premio di Spagna:

13:50 GP Spagna, la griglia di partenza completa Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna:

13:40 Disastro al Madring in F3: cosa è successo A dimostrare la pericolosità di alcuni tratti di questo nuovo circuito è stata la gara di Formula 3, che ha visto un maxi-incidente con ben sette piloti coinvolti a causa del tracciato troppo stretto: ecco la dinamica. Formula 1 Caos al Madring, maxi incidente al primo giro della gara di F3: sette piloti coinvolti! Guarda la gallery 13:33 Si corre sul nuovo e discusso Madring: l'analisi Un circuito ibrido, a tratti cittadino, ad alta velocità ma anche molto stretto. Questo è il Madring, la nuova casa del Gran Premio di Spagna che ha diviso i tifosi. Tante le polemiche e le critiche sul fattore sicurezza, con alcune dichiarazioni forti anche da parte dei piloti. D'altro canto, però, il tracciato presenta alcuni punti affascinanti come la 'Monumental', una lunghissima curva verso destra con una pendenza del 24%, battendo il precedente record dell'ultima curva di Zandvoort con il suo 18%.