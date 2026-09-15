Antonelli campione del mondo, parte il conto alla rovescia: ecco quando può arrivare il trionfo

Tocca ferro o tocca legno, fai le corna, corri con le mani agli amuleti, metti in atto tutte le scaramanzie che vuoi ma non potrai più evitare di parlare di Kimi Antonelli campione mondiale, almeno in pectore. Anche lo scaramantico per eccellenza, Toto Wolff, domenica dopo l’ottava vittoria del puttino bolognese ha nominato l’innominabile: la festa per il titolo. "Faremo un party quando avremo la certezza matematica, Kimi ha l’affidabilità come ultimo avversario e può sempre succedere che se per uno o due gran premi non fai punti... il tuo distacco può passare da ottanta a cinquanta...". Si è reso conto che neanche quello sarebbe bastato per riuscire a perdere, e ha corretto il tiro: "Il vantaggio potrebbe scendere anche a trenta punti".