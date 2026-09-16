È ufficiale il nuovo calendario di Formula 1 per la stagione 2027 . Si parte a metà marzo in Bahrain, gran finale a metà dicembre ad Abu Dhabi, per un totale di 24 Gran Premi e 10 sprint, una delle quali a Monza . Il circus farà tappa in 22 Paesi diversi, il weekend del 12-14 marzo aprirà le danze in Bahrain (dove si svolgeranno sulla pista di Sakhir anche i test pre stagione dal 24 al 27 febbraio). Oltre a Monza, l'altra novità è la sprint a Monaco. Fuori invece l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Al contrario, riecco i GP in Portogallo (18-20 giugno) e la Turchia (1-3 ottobre).

Le tappe del calendario F1 2027

La lotta per il titolo iridato scatterà dunque sul circuito di Sakhir nel weekend del 12-14 marzo, a seguire Arabia Saudita, Australia, Giappone, Cina, Miami e Canada prima di sbarcare in Europa a inizio giugno: Monaco, Portogallo, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Spagna, Azerbaijan e Turchia. Poi a ottobre la Formula Uno lascerà il Vecchio Continente per le tappe di Sinagore, Usa (Austin), Messico, Brasile, Las Vegas e Qatar prima di chiudere la stagione dal 10 al 12 dicembre a Yas Marina. Tornano dunque in calendario Portogallo e Turchia mentre le sprint aumenteranno da sei a dieci: una scelta basata sui dati che mostrano come, dalla sua introduzione nel 2021, il pubblico complessivo dei weekend sprint sia del 12% superiore rispetto ai weekend senza. Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi ospiteranno per la prima volta una gara Sprint, mentre non sarà un inedito per Montreal, Silverstone, Monza, San Paolo e Lusail. Sullo storico circuito italiano, infatti, il formato sprint ha già debuttato nel 2021, con la vittoria di Bottas su Mercedes.