La folle impresa di Verstappen, supera 100 kart in 14 minuti!
Missione compiuta. Max Verstappen ha superato tutti e 100 i suoi sfidanti in “Max vs 100”, la più grande gara di go-kart mai organizzata, completando l’impresa al 14esimo dei 30 giri a disposizione. Partito 101esimo su una griglia costruita appositamente per l’evento a Silverstone, il quattro volte Campione del Mondo di Formula 1 ha completato la rimonta in appena 35 minuti, davanti al pubblico di tutto il mondo in diretta su Disney+. A precedere l'olandese atleti Red Bull, content creator, streamer, giornalisti e fan da tutto il mondo. Anche se per molti di essi quello di partenza era solo il primo giro alla guida di un kart della loro vita, il circuito era stato disegnato appositamente per rendere impossibile sorpassare, accentuato dall'immensa quantità di vetture in pista.
La divertente impresa di Verstappen: "Ero un po' preoccupato.."
La portata dell’impresa era chiara già allo schieramento: 101 kart schierati e, in fondo a tutti, quello di Max, che sfruttando la baraonda di contatti, testacoda e contromano si è portato avanti di più di dieci posizioni commentando con un sincero: "Non ho idea di cosa stia succedendo". Dopo soli due minuti era già trentasettesimo e si è lanciato dunque all'inseguimento dei restanti partecipanti ed un sorpasso dopo l'altro ha chiuso i conti con 35 minuti ancora a disposizione, un sorpasso ogni 21 secondi in media. A completare il podio Martens, giornalista olandese di F1 e Osler, un tecnico del team Red Bull. "Quando sono andato in griglia e ho visto da dove dovevo partire ero un po’ preoccupato" ha commentato Verstappen, che ha aggiunto "è stato bello tornare su un go-kart e tornare alle basi: mi ha ricordato le corse di quando ero ragazzino". Un modo alquanto singolare di ricaricare le pile per il quattro volte campione del mondo in attesa del Gp dell'Azerbaigian del 26 settembre.
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