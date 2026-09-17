La folle impresa di Verstappen, supera 100 kart in 14 minuti!

La divertente impresa di Verstappen: "Ero un po' preoccupato.."

La portata dell’impresa era chiara già allo schieramento: 101 kart schierati e, in fondo a tutti, quello di Max, che sfruttando la baraonda di contatti, testacoda e contromano si è portato avanti di più di dieci posizioni commentando con un sincero: "Non ho idea di cosa stia succedendo". Dopo soli due minuti era già trentasettesimo e si è lanciato dunque all'inseguimento dei restanti partecipanti ed un sorpasso dopo l'altro ha chiuso i conti con 35 minuti ancora a disposizione, un sorpasso ogni 21 secondi in media. A completare il podio Martens, giornalista olandese di F1 e Osler, un tecnico del team Red Bull. "Quando sono andato in griglia e ho visto da dove dovevo partire ero un po’ preoccupato" ha commentato Verstappen, che ha aggiunto "è stato bello tornare su un go-kart e tornare alle basi: mi ha ricordato le corse di quando ero ragazzino". Un modo alquanto singolare di ricaricare le pile per il quattro volte campione del mondo in attesa del Gp dell'Azerbaigian del 26 settembre.