Kimi Antonelli e il futuro in Ferrari: "Non escludo nulla, ma ho un debito con la Mercedes perché..."

Lanciato verso il titolo mondiale di F1 dopo i trionfi di Monza e Madrid, il pilota italiano ha parlato della Rossa e dell'amicizia con Sinner e Bezzecchi: cos'ha detto
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 17.09.2026, 17:13

Kimi AntonelliferrariF1sinnerbezzecchiMERCEDESValentino Rossi

1 / 2

Successiva

ROMA - L'Italia è pazza di Kimi Antonelli, a 20 anni padrone del Mondiale 2026 di Formula 1 e lanciato verso il titolo iridato con la sua Mercedes dopo gli ultimi trionfi ottenuti nel Gp d'Italia a Monza e poi nel Gp di Spagna a Madrid. Un fenomeno che i tifosi della Ferrari non possono non sognare di vedere un giorno al volante della Rossa, alla quale il fenomeno bolognese non chiude del tutto le porte.

 

F1, la classifica piloti dopo il GP di Spagna: Antonelli sempre più vicino al trionfo, lontani Russell e Hamilton
Guarda la gallery

 

Antonelli e il possibile futuro in Ferrari

"Non escludo nulla, ma oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes", ha detto Antonelli in un'intervista ad 'Automoto.it'. “Adesso sto bene dove sono, anche perché sento di avere un debito da ripagare nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso - ha sottolineato Kimi -. Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni. Mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita e spero di cogliere tanti successi con loro in futuro. Poi si vedrà”.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Formula 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS