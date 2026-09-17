Kimi Antonelli e il futuro in Ferrari: "Non escludo nulla, ma ho un debito con la Mercedes perché..."
ROMA - L'Italia è pazza di Kimi Antonelli, a 20 anni padrone del Mondiale 2026 di Formula 1 e lanciato verso il titolo iridato con la sua Mercedes dopo gli ultimi trionfi ottenuti nel Gp d'Italia a Monza e poi nel Gp di Spagna a Madrid. Un fenomeno che i tifosi della Ferrari non possono non sognare di vedere un giorno al volante della Rossa, alla quale il fenomeno bolognese non chiude del tutto le porte.
Antonelli e il possibile futuro in Ferrari
"Non escludo nulla, ma oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes", ha detto Antonelli in un'intervista ad 'Automoto.it'. “Adesso sto bene dove sono, anche perché sento di avere un debito da ripagare nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso - ha sottolineato Kimi -. Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni. Mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita e spero di cogliere tanti successi con loro in futuro. Poi si vedrà”.
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