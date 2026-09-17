Kimi Antonelli e il futuro in Ferrari: "Non escludo nulla, ma ho un debito con la Mercedes perché..."

Antonelli e il possibile futuro in Ferrari

"Non escludo nulla, ma oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes", ha detto Antonelli in un'intervista ad 'Automoto.it'. “Adesso sto bene dove sono, anche perché sento di avere un debito da ripagare nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso - ha sottolineato Kimi -. Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni. Mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita e spero di cogliere tanti successi con loro in futuro. Poi si vedrà”.