L'incredibile previsione di un telecronista nel 2022 su Kimi Antonelli: "Ricordatevelo perché nel 2026..."

C'è qualcuno che nel 2022 avrebbe giurato di vedere Kimi Antonelli quattro anni più tardi sulla griglia del campionato mondiale di Formula 1. Una sorta di previsione per un talento che già allora si intuiva potesse fare strada. Quattro anni fa Antonelli guidava in Formula 4 e un telecronista, durante una gara, si sbilanciò a tal punto da immaginarlo nel 2026 a competere in F1 per il titolo. Bene, oggi possiamo dire che quella intuizione s'è trasformata in realtà perché il pilota Mercedes non solo è in Formula 1, ma è sempre più vicino al suo primo titolo piloti.