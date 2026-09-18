L'incredibile previsione di un telecronista nel 2022 su Kimi Antonelli: "Ricordatevelo perché nel 2026..."
C'è qualcuno che nel 2022 avrebbe giurato di vedere Kimi Antonelli quattro anni più tardi sulla griglia del campionato mondiale di Formula 1. Una sorta di previsione per un talento che già allora si intuiva potesse fare strada. Quattro anni fa Antonelli guidava in Formula 4 e un telecronista, durante una gara, si sbilanciò a tal punto da immaginarlo nel 2026 a competere in F1 per il titolo. Bene, oggi possiamo dire che quella intuizione s'è trasformata in realtà perché il pilota Mercedes non solo è in Formula 1, ma è sempre più vicino al suo primo titolo piloti.
La profezia del telecronista su Antonelli
"Fingiamo di aver preso in prestito la DeLorean del Dottor Brown e di essere andati nel futuro con Marty McFly. L'anno è il 2026. Sulla griglia del Campionato Mondiale di Formula Uno c'è Andrea Kimi Antonelli. Guarderemo indietro a questa stagione 2022", queste le parole del telecronista che oggi risuonano come profetiche e incredibilmente attuali. Come un sogno che diventa realtà.
Quando Antonelli potrà essere campione F1
E quando? Si comincia a calcolare per capire quale potrebbe essere la data in cui Kimi potrà laurearsi campione del mondo di Formula 1. A otto gare dalla fine del campionato Antonelli ha un vantaggio di 81 punti su Russell, che insegue (292 a 211). Un margine ampio che potrebbe mettere il pilota Mercedes in condizione di trionfare già il primo novembre nel Gp del Messico.
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