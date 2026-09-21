Perché il GP di Baku si corre di sabato e non di domenica? La spiegazione e i precedenti in F1

La formula dei weekend di gara in Formula Uno è ormai fissa e ben nota da anni: si parte dalle prime due prove libere del venerdì, seguite poi dall'ultima sessione di libere e dalle qualifiche del sabato prima del gran finale con il Gran Premio della domenica. Una formula che viene ritoccata solo nei casi di Sprint, con la qualifica nel venerdì e la mini-gara su distanza ridotta nel sabato, ma che è rimasta da anni ben definita. Motivo per il quale in tanti appassionati potrebbero rimanere sorpresi dal fatto che il prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian, sull'iconico circuito di Baku, si correrà il 26 settembre, un sabato e non una domenica. E c'è una spiegazione ben precisa.