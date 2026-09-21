Formula 1, less is more: dal prossimo anno Gp più brevi

Sulla scorta delle nuove norme sulla power unit, verranno tagliati almeno tre giri a gara. Cambiamenti anche in caso di interruzione
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Pubblicato il 21.09.2026, 22:13

F1Formula 1fiaGrand Prixmondialepower unit

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Modifiche in arrivo in vista della prossima stagione: i Gp di Formula 1 saranno più corti. Attese anche novità riguardanti le interruzioni, la durata delle prove libere e l'omologazione del cambio per il 2027.

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Taglio di 15 chilometri e nuove norme

A decretare i cambiamenti, la terza riunione della Commissione di Formula 1 del 2026, tenutasi proprio oggi a Londra. Brutale il taglio deciso, da 305 a 290 chilometri, una notizia che potrebbe significare una riduzione della distanza totale di due o tre giri su ogni Gran Premio.

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