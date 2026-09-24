George Russell si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, chiudendo al comando con il tempo di 1:43.247. Alle sue spalle Kimi Antonelli, secondo nonostante abbia potuto girare poco a causa dei problemi accusati nelle FP1 e delle numerose interruzioni delle FP2. Terzo tempo per Max Verstappen, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Venerdì spazio alle qualifiche, mentre sabato alle 13 scatterà il Gran Premio. Antonelli, sempre più in fuga in campionato, ha riscontrato dei problemi di idraulica alla sua Mercedes e si è dovuto fermare nelle prime libere. Problemi anche per la Williams di Sainz, che ha preso fuoco nella parte posteriore. L'ex ferrarista è comunque ripartito nella parte finale delle prove. Domani c'è in palio la pole.

Formula 1, gli altri tempi delle libere

Dicevamo delle Ferrari di Charles Leclerc (+1"126) e di Lewis Hamilton (+1"318) che chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, ma sono molto lontane dalla vetta. Lando Norris, dopo una mattinata in ombra, risale fino al sesto posto; l'altra McLaren di Oscar Piastri, invece, è ottava, alle spalle dell'Alpine di Pierre Gasly. Gli orari: domani alle 10.30 via alle FP3, mentre alle 14 ci saranno le qualifiche.