Russell il più veloce a Baku nelle libere F1. Antonelli dietro, Ferrari lontante
George Russell si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, chiudendo al comando con il tempo di 1:43.247. Alle sue spalle Kimi Antonelli, secondo nonostante abbia potuto girare poco a causa dei problemi accusati nelle FP1 e delle numerose interruzioni delle FP2. Terzo tempo per Max Verstappen, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Venerdì spazio alle qualifiche, mentre sabato alle 13 scatterà il Gran Premio. Antonelli, sempre più in fuga in campionato, ha riscontrato dei problemi di idraulica alla sua Mercedes e si è dovuto fermare nelle prime libere. Problemi anche per la Williams di Sainz, che ha preso fuoco nella parte posteriore. L'ex ferrarista è comunque ripartito nella parte finale delle prove. Domani c'è in palio la pole.
Formula 1, gli altri tempi delle libere
Dicevamo delle Ferrari di Charles Leclerc (+1"126) e di Lewis Hamilton (+1"318) che chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, ma sono molto lontane dalla vetta. Lando Norris, dopo una mattinata in ombra, risale fino al sesto posto; l'altra McLaren di Oscar Piastri, invece, è ottava, alle spalle dell'Alpine di Pierre Gasly. Gli orari: domani alle 10.30 via alle FP3, mentre alle 14 ci saranno le qualifiche.
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