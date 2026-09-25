Qualifiche F1, Gp dell'Azerbaigian: orario e dove vederle in tv e streaming
Dopo il successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Madrid, riparte il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio dell'Azerbaigian, quindicesimo appuntamento della stagione che si svolgerà nel circuito cittadino di Baku. Oggi, venerdì 25 settembre, andranno in scena le qualifiche ufficiali. Le Ferrari di Leclerc ed Hamilton tenteranno di recuperare lo svantaggio nella classifica generale.
F1, la classifica generale
Kimi Antonelli è il leader della classifica generale con 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra alla Mercedes George Russell e 101 sul ferrarista Lewis Hamilton, che si trova al terzo posto. Quarto posto per Norris, mentre Leclerc occupa la quinta piazza a 125 punti di ritardo dalla vetta.
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