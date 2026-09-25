Qualifiche Baku diretta Formula 1: segui la pole position LIVE

14:37 Ipotesi cambio motore per Antonelli Visto che partirà comunque nelle retrovie (16°), Antonelli potrebbe pensare di cambiare power unit e scontare dunque la penalità di partire ultimo. Cambierebbe poco, ma almeno avrebbe un vantaggio meccanico. 14:36 Russell batte di un decimo Leclerc 1:43.686 di Russell ora in testa, che batte di pochissimo il 1:43.835 di Leclerc.

14:36 Hadjar segna il primo giro veloce 1:44.236 di Hadjar, per ora in testa. Ancora una volta più veloce di Verstappen.

14:30 +++ Inizia il Q2, senza Antonelli +++ Si torna in pista, ora il Q2 per rientrare nella top10 della griglia di partenza. Al via non c'è Antonelli: partirà sedicesimo, ci saranno dunque solo cinque eliminati.

14:25 Finisce il Q1, fuori a sorpresa le Audi Termina qui il Q1: eliminati Stroll, Bottas, Perez, Alonso e, a sorpresa, le Audi di Hulkenberg e Bortoleto. Antonelli passa il taglio e dunque partirà 16esimo. 14:22 Russell chiude la sessione davanti a Verstappen e Hadjar 1:43.615 di Russell, che chiude in testa davanti a Verstappen, Hadjar e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. 14:20 Antonelli segue le qualifiche dalle barriere Deja vù di quanto fatto da Piastri lo scorso anno, che dopo il suo incidente ha seguito le qualifiche da dietro le barriere. Ora c'è Kimi Antonelli, che ha sbagliato ed esagerato in curva-1 toccando con la gomma anteriore sinistra. 14:16 Antonelli è fuori dalla qualifica! Probabilmente Antonelli supererà il taglio del Q1, ma è fuori dalla qualifica! La sua Mercedes si ferma oltre le barriere, non potrà proseguire. E intanto il compagno di squadra Russell vola in testa in 1:44.277. 14:14 Antonelli colpisce il muro! Colpo di scena: Antonelli colpisce il muro! Danno all'anteriore sinistra sulla sua Mercedes, da valutare se potrà tornare in pista. 14:12 Vola in testa Hadjar, davanti ad Hamilton e Verstappen 1:44.702 del rientrante Hadjar, che si mette davanti ad Hamilton, Verstappen e Leclerc. Antonelli tanto dietro in 1:45.768, ad oltre un secondo di distacco.

14:11 Il primo giro veloce è di Colapinto 1:45.768 di Colapinto, per il momento in testa con la Alpine, ma mancano ancora i big. 14:08 Tanto 'waving' da parte dei piloti Si stanno per lanciare tutti per segnare il loro primo tempo, facendo tanto 'waving' sul lungo rettilineo per scaldare al meglio le gomme. 14:06 In pista le Ferrari di Leclerc e Hamilton Subito in pista le due Rosse: giro di preparazione per poi lanciarsi, grande attesa per vedere i primi tempi qui a Baku. 14:04 +++ Si parte, inizia il Q1 a Baku! +++ Semaforo verde in pitlane, già tantissimi piloti in pista: iniziano le qualifiche a Baku!

13:59 L'insidioso circuito di Baku: l'analisi Ci siamo, si sta per accendere la luce verde della pitlane sul circuito di Baku, insidioso tracciato cittadino tra un lunghissimo e velocissimo rettilineo e curve strettissime in cui si passa al limite, sfiorando il muro.

13:50 Oggi le qualifiche e domani la gara Weekend anticipato a Baku per il Gp dell'Azerbaigian: le qualifiche sono oggi, di venerdì, e la gara sarà domani, sabato alle ore 13. Tutto questo per evitare la concomitanza con la festa nazionale di domenica 27 settembre dedicata al ricordo dei caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. 13:40 La classifica mondiale costruttori La classifica mondiale costruttori di Formula 1 dopo 14 gare: 1. Mercedes 503 punti

2. Ferrari 358

3. McLaren 306

4. Red Bull 230

5. Racing Bulls 77

6. Alpine 68

7. Haas 21

8. Audi 17

9. Williams 11

10. Aston Martin 3

11. Cadillac 0 13:25

La classifica mondiale piloti

Queste le prime 10 posizioni della classifica mondiale piloti di F1 2026:

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 292 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 211

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 191

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 186

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 167

6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 145

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 120

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 71

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 59

10.Pierre Gasly (Fra) Alpine 41

13:14

Verstappen show nelle libere 3

Max Verstappen è stato il più veloce in pista con la sua Red Bull nella terza sessione di prove libere del Gp di Azerbaigian di Formula 1, che si sono disputate stamattina. L'olandese ha girato in 1'43"922 precedendo la Mercedes di George Russell di 99 millesimi. Al terzo posto si inserisce la Ferrari di Lewis Hamilton, a un decimo (+0"111) da Verstappen, subito davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli, quarto a +0"351. Quinta piazza per l'altra rossa di Charles Leclerc, a sei decimi (+0"662). Alle 14 sono in programma le qualifiche.

13:00

Qualifiche Gp dell'Azerbaigian: tutte le info

Ecco tutte le info sugli orari e la copertura televisiva delle Qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian (LEGGI TUTTO...)

Baku (Azerbaigian)