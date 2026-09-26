F1 Gp Azerbaijan, dove vedere in tv e streaming la gara a Baku delle Ferrari

È sabato, ma è comunque giorno di gara. Sì perché a Baku, in Azerbaijan, la Formula 1 non corre di domenica. Siamo pronti, oggi (26 settembre), allo spettacolo di fronte a migliaia di spettatori, con Russell che scatterà dalla pole inseguito dalla Ferrari di Leclerc, secondo dopo le qualifiche. Piastri e Hadjar in seconda fila, Hamilton è sesto in terza fila. Ma se Russell, che per due giorni ha volato e ieri ha fatto il fenomeno non accontentandosi mai (distacco abissale su Leclerc), pensa di avere il coltello dalla parte del manico, il rischio che la lama abbia un insidioso doppio filo c'è. Kimi Antonelli , che partirà 16°, si metterà infatti in modalità-Monza, dove vinse partendo diciannovesimo.

La Ferrari di Leclerc punta al podio

Punta al podio Charles Leclerc (lui l’ultimo ferrarista a riuscirci: secondo in Belgio, ormai a metà luglio). Il ferrarista ha salvato la prima fila per un millesimo su Oscar Piastri con McLaren 2.0, il nuovo concetto aerodinamico appena messo in pista dal team papaya. E come ieri avevamo illustrato che tra Russell e Leclerc, nelle prove libere, si fosse registrato un distacco equivalente alla lunghezza di un campo di calcio, è giusto informarvi oggi quanto valga questo millesimo che decide la prima fila: 8,7 centimetri.

A che ora e dove vedere la F1 a Baku in tv

La partenza del Gran Premio di Baku è fissata alle ore 13. La gara sarà trasmessa in tv su Sky, in streaming su Now e in differita in chiaro su TV8 alle 16.