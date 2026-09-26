Si chiude tra mille emozioni il Gran Premio dell'Azerbaigian sull'iconico circuito cittadino di Baku. Finale al fotofinish, con Russell che chiude solo due decimi davanti a Verstappen. A chiudere il podio il rientrante Hadjar. Poi Leclerc, Antonelli (autore di una pazzesca rimonta dalla sedicesima posizione) e Hamilton. Gara anonima della Ferrari, mai competitiva. Sfortunate le McLaren, con incidenti per Norris e Piastri. Durante la gara grande errore di Colapinto, che fa fuori Lando e anche il compagno di squadra Gasly.

14:43 +++ RUSSELL VINCE AL FOTOFINISH CONTRO VERSTAPPEN! +++ Spingono tantissimo al finale: RUSSEL VINCE A BAKU AL FOTOFINISH SU VERSTAPPEN! Solo un decimo tra i due al passaggio sul traguardo. Grande podio di Hadjar al ritorno in F1, poi Leclerc, Antonelli e Hamilton.

14:41 Bottas a muro! E finisce qui il duello, Bottas a muro e doppia bandiera gialla. 14:40 Ultimo giro: ultima chance per Verstappen Inizia ora l'ultimo giro: ultima chance per Verstappen di passare Russell.

14:39 Giro 50: penultimo giro, Verstappen non riesce a passare Max e George vicinissimi, ma non c'è mai una psosibilità per il sorpasso. Russell, però, dovrà tenere la concentrazione altissima. 14:37 Giro 49: giro veloce di Verstappen Quanto sta spingendo Verstappen: 1:44.993, nuovo giro veloce, Max spinge come non mai. 14:36 Giro 48: grande tensione a Baku Russell non riesce ad allontanarsi da Verstappen, la vittoria di questa gara è ancora apertissima. 14:34 Giro 47: Russell resta davanti Pochi chilometri alla fine, Russell resta davanti con Verstappen vicino ma che non riesce mai a concretizzare il sorpasso. 14:31 Giro 45: possibile penalità per Verstappen Spunta una possibile penalità per Verstappen per un'infrazione durante la Safety Car. Ma ora è meglio non pensarci. 14:28 Giro 44: Verstappen all'inseguimento di Russell Circa mezzo secondo tra Russell e Verstappen: ultimi sette giri al cardiopalma per scoprire il vincitore di questo Gran Premio. 14:27 Giro 43: Antonelli passa Hamilton Secondo tentativo e stavolta ce la fa: Antonelli passa Hamilton ed è quinto! Ora va a caccia di Leclerc. Davanti Verstappen non molla.

14:25 Giro 42: bagarre Hamilton-Antonelli! Antonelli passa Hamilton sul rettilineo ma l'inglese risponde duro in curva: che bagarre! E Kimi vuole evitare rischi inutili. 14:24 Giro 41: Russell spinge, Verstappen è vicino Russell deve scappare via, Verstappen resta ad un secondo di distacco: vuole questa vittoria, la prima della sua stagione. 14:21 Giro 40: bloccaggio Piastri, Hadjar è terzo! Sbaglia Piastri: bloccaggio in curva-1, Hadjar passa facilmente. Anche le Ferrari e Antonelli guadagnano una preziosa posizione.

14:19 Giro 39: Russell resta davanti in ripartenza! Si riparte e parte fortissimo Russell per difendersi da Verstappen. L'olandese resta attaccatissimo però.

14:17 Giro 38: Gasly e Norris fuori Colapinto (che continua a chiedere scusa via radio) riesce a rientrare in pista, mentre Gasly e Norris sono fuori. E ora si riparte con Verstappen dietro Russell. 14:15 Giro 37: errore di Colapinto che colpisce Gasly e Norris! Questa la dinamica dell'incidente: Colapinto esagera e arriva troppo forte in curva-1, colpisce Gasly che a sua volta prende Norris, che ha la peggio e finisce nel muro. Che rischio con l'argentino che ha sfiorato Antonelli e le Ferrari! 14:13 Giro 36: altra Safety Car! Coinvolto nell'incidente anche Norris, da valutare ancora cosa sia successo. E intanto altra Safety Car! 14:12 Giro 36: Verstappen passa Piastri, fuori le Alpine! Ripartenza caotica: Verstappen passa Piastri, poi maxi-incidente tra le Alpine! 14:10 Giro 36: si riparte! Russell dà lo strappo Esce la Safety Car, strappo di Russell: si riparte! Piloti vicini e tutti (quasi) su gomma soft, saranno degli ultimi giri emozionanti. 14:09 Giro 35: ancora Safety Car Altro giro sotto Safety Car, il pubblico attende impaziente il restart della corsa. La Safety Car uscirà al termine di questo giro.

14:07 Giro 34: ancora Safety Car Prosegue il regime di Safety Car, si attende ancora per ripartire. 14:04 Giro 33: si prosegue sotto regime di Safety Car Inizia la rimozione della Williams dalla chicane, mentre i piloti si stanno accodando dietro alla Safety Car. 14:02 Giro 32: posizioni congelate, tutti su gomma rossa Non cambia nulla sulle posizioni in pista, mentre intanto tutti hanno montato gomma rossa per questi ultimi venti giri.

14:01 Giro 32: Safety Car, si fermano tutti Piano piano stanno approfittando tutti della situazione per il pit-stop. La Williams di Albon è bloccata in mezzo alla chicane, possibili ragionamenti sulla bandiera rossa. 13:59 Giro 31: rientra Antonelli Ne approfitta subito Antonelli, fortunato a trovarsi vicino alla pit-lane. 13:58 Giro 31: Albon nel muro! Safety Car in pista! Albon a muro, bandiera gialla! Il pilota della Williams è ok, e intanto arriva la Safety Car! 13:57 Giro 30: Norris lungo, Antonelli guadagna una posizione Problemi per Norris, bloccaggio in curva-1. Il campione del mondo in carica riesce a tornare in pista ma lascia passare Gasly e Antonelli, ora ottavo.

13:55 Giro 29: giro veloce di Russell Si allontana sempre di più Russell, che firma un altro giro veloce in 1:47.005. 13:52 Giro 27: Hadjar furioso con Verstappen "Lo posso passare o no?", Hadjar ha perso la pazienza e vuole passare un lento Verstappen che si sta staccando da Piastri. 13:49 Giro 25: Russell in ansia "Ho toccato il muro, le gomme non mi sembrano ok". Team radio ansioso di Russell, che commette un errore potenzialmente fatale per la sua gara. La Mercedes, però, lo rassicura sulle condizioni della sua monoposto. 13:47 Giro 25: gara bloccata in attesa dei pit-stop Posizioni fisse e congelate, gara bloccata in attesa del giro dei pit-stop che potrebbe cambiare tutto.

13:44 Giro 23: Antonelli è ora nono Antonelli prende anche Colalpinto: è ora nono, si avvicina sempre di più al gruppetto davanti. 13:42 Giro 21: Russell vola via Mai inquadrato, quasi la regia si scorda di lui: Russell domina ed è ora a 9 secondi da Piastri, volando verso una facile vittoria (se non succederà nulla). 13:39 Giro 20: Hadjar furioso con Verstappen Hadjar resta dietro a Verstappen ma gli è pericolosamente vicino: "Ditegli di spingere!", urla dopo aver sfiorato una collisione in frenata.

13:38 Giro 19: gara anonima delle Ferrari Leclerc e Hamilton quinto e sesto, lontani dal gruppetto davanti: fin qui gara anonima delle Rosse. 13:35 Giro 18: Antonelli in zona punti Antonelli passa Bearman: è ora decimo, la posizione che vale un punto. 13:35 Giro 17: Hadjar non vuole passare Verstappen La Red Bull chiede ad Hadjar quanto potrebbe andare più veloce, ma lui a sorpresa risponde: "Qualche decimo in più, ma perdiamo meno tempo se resto dietro a Verstappen, va bene così". 13:34 Giro 17: Hamilton passa Norris! E sul rettilineo Hamilton ci riesce: passa Norris ed è ora sesto.

13:33 Giro 16: Norris lungo ma Hamilton non passa! Sbaglia Norris e va lungo, ma Hamilton non riesce ad approfittarne e resta dietro. 13:32 Giro 16: Verstappen chiede aiuto alla Red Bull Via radio Verstappen chiede alla Red Bull di intervenire, cambiando la sua erogazione dell'energia: con questa configurazione non riuscirà mai a passare Piastri. 13:30 Giro 15: Antonelli a ridosso della zona punti Ora 11° Antonelli, tra lui e la zona punti c'è solo la Haas di Bearman. 13:28 Giro 14: Verstappen bloccato dietro Piastri Verstappen è decisamente più veloce di Piastri, ma non riesce a sorpassarlo: l'olandese sta perdendo tantissimo tempo, davanti Russell scappa via.

13:25 Giro 12: tutti i piloti sono vicinissimi Perez, 19°, è a soli 35 secondi da Russell in testa: non si è ancora aperta la finestra del pit-stop, fermandosi ora si finisce dietro a tutti. 13:24 Giro 12: Russell è lontanissimo Piastri tiene dietro Verstappen e fa il gioco di Russell, che ne approfitta e scappa a sei secondi di distacco. 13:23 Giro 11: Hamilton si lamenta della batteria Hamilton, settimo, si lamenta via radio: non ha batteria a disposizione per rispondere agli altri piloti, Norris davanti si allontana mentre Gasly dietro si avvicina.

13:21 Giro 10: Antonelli passa Ocon. Ferrari in difficoltà Ora 13° Antonelli che chiude un gran sorpasso su Ocon. Più avanti le Ferrari stanno perdendo contatto con il gruppetto davanti, con Leclerc dietro 3 secondi ad Hadjar. 13:19 Giro 9: Verstappen incollato a Piastri Il grande protagonista fin qui è Max Verstappen, ora attaccato a Piastri e che aspetta solo una chance per prendersi la seconda posizione. 13:17 Giro 8: Antonelli guadagna un'altra posizione Ora 14° Antonelli, prosegue lenta ma incessante la sua rimonta nelle retrovie. 13:16 Giro 7: Verstappen passa Hadjar Verstappen velocissimo, Hadjar via radio viene informato di non opporsi al sorpasso dell'olandese che è ora terzo. Il prossimo obiettivo è Piastri.

13:14 Giro 6: Verstappen indiavolato 1:47.851 di Verstappen, giro veloce fin qui. E ora tutte e due le Red Bull sono vicinissime a Piastri in seconda posizione. 13:12 Giro 5: lenta rimonta di Antonelli Al momento Antonelli è 15°, rimonta lenta per arrivare alla zona punti. 13:11 Giro 5: le Red Bull stanno volando, anche Verstappen passa Leclerc Inizio gara fantastico delle Red Bull: anche Verstappen prende Leclerc sul rettilineo, l'olandese è ora quarto mentre Charles crolla in quinta posizione dopo essere partito secondo.

13:10 Giro 4: Hadjar passa Leclerc Hadjar raggiunge Leclerc, che si difende in tutti i modi ma alla fine deve arrendersi: il francese della Red Bull si prende la sua terza posizione. 13:09 Giro 3: Russell scappa via Russell leader del Gran Premio con due secondi su Piastri, poi Leclerc, Hadjar e Verstappen. L'inglese vuole scappare via. 13:08 Giro 3: vola Verstappen, ora è quinto Giro veloce e sorpasso su Norris: Verstappen sta volando e risale ora in quinta posizione. 13:06 Giro 2: Verstappen passa Hamilton! Inizia la rimonta di Verstappen, partito ottavo e che ora passa Hamilton per la sesta posizione!

13:05 Giro 1: Antonelli bloccato nelle retrovie Male in partenza Kimi: è 17° e resta bloccato dietro a delle monoposto decisamente più lente. 13:04 Giro 1: male Leclerc, bene Hamilton In partenza Leclerc perde la posizione ai danni di Piastri, mentre Hamilton ne guadagna una. Russell scappa subito via. 13:03 +++ SI PARTE! Inizia il GP di Baku! +++ Si spengono i semafori: inizia il GP DI BAKU!

13:02 Problemi per Kimi alla partenza Resta bloccato Antonelli allo start del warm-up lap, si temono problemi. 13:00 Inizia il giro di ricognizione! Warm-up lap, pochi istanti alla partenza: ci siamo! 12:56 La Ferrari parte con le soft: ecco tutte le gomme alla partenza Via le coperte e si scoprono le strategie: Russell dalla pole con la media, mentre le Ferrari fanno l'opposto con Leclerc e Hamilton sulla soft. Media anche per Antonelli nelle retrovie. 12:49 Vasseur ci crede: "A Baku tutto può accadere" "La strategia non sarà lineare. Non siamo ancora sicuri se la partenza con medie o soft farà differenza, poi a Baku tutto può accadere. E le Safety Car cambieranno la gara. Meteo? Fa un po' più caldo ma è più o meno come gli altri giorni". Così Vasseur nel pre-gara. 12:46 Inno dell'Azerbaigian in pista Spettacolo sulla griglia di partenza con una versione spettacolare dell'inno dell'Azerbaigian per celebrare il 10° anniversario della Formula Uno a Baku. 12:40 Piloti in griglia: venti minuti al via! Sta per finire l'attesa a Baku, con i piloti che si stanno posizionando in griglia dopo alcune prove di partenza e dei giri di riscaldamento. 12:12 Si scaldano i motori, cresce l'attesa a Baku Meno di un'ora al via, cresce l'attesa sugli spalti (pieni di tifosi) e nei box dove si hanno gli ultimi minuti per decidere strategie e configurazioni. 12:05 Russell dominante fin qui: il distacco da Leclerc è assurdo Un George Russell in versione dominatore assoluto come non si vedeva dal primo Gran Premio della stagione, in Australia, fin qui. L'inglese si è preso la pole position dando ben 8 decimi a Leclerc in seconda posizione, uno dei distacchi più ampi tra primo e secondo qualificato registrato negli ultimi anni.

12:00 GP Baku, la griglia di partenza della gara di oggi Ecco la griglia di partenza del Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku:

11:51 Hamilton deluso dalla qualifica: "Hanno cambiato i piani" Lewis Hamilton, un sette volte campione, sfruttato dalla Ferrari per fare la scia a Leclerc in qualifica prima di chiudere con un deludente sesto posto: "Si è trattata di una qualifica piuttosto brutta - le parole dell'inglese, deluso -, ancora una volta. E non perché non ci abbiamo provato. La Q1 e la Q2 è stata piuttosto ok o almeno, la Q1 è stata decente, in Q2 abbiamo faticato di più. Quando siamo arrivati in Q3 hanno cambiato i piani. Invece di fare due run hanno deciso di farne uno. Il tutto senza prevedere che sarei uscito senza nessuno davanti a me. Ero 25 secondi dietro una potenziale scia. Insomma, la tempesta perfetta”.

11:45 Safety Car e incidenti saranno decisivi sulla gara Come già successo tante volte nel corso degli anni, eventuali incidenti e Safety Car saranno decisivi sull'esito della gara. Già in qualifica tanti piloti hanno rischiato di finire a muro, un'eventualità che puoi ribaltare completamente le strategie e possibilmente anche il risultato finale. 11:43 La Ferrari spera di riaprire il Mondiale costruttori Classifica costruttori ormai saldamente tra le mani della Mercedes, ma con ancora diverse gare fino alla fine della stagione la Ferrari non può permettersi di mollare: serve un buon risultato e anche tanta fortuna per riaprire la lotta al vertice.

11:40 Degrado al minimo, dubbi sulle strategie di gara I dati Pirelli mostrano come ogni mescola di gomme possa facilmente coprire l'intera distanza di gara. Sembra dunque scontato che si effettuerà una sola sosta, obbligatoria da regolamento, ma ci sono ancora molti dubbi per i team sul quando effettuarla: in questo circuito è molto potente l'overcut, ovvero l'attendere e fare il proprio pit-stop dopo il pilota che si vuole sorpassare. 11:36 Si corre sull'iconico circuito di Baku: l'analisi Il circuito cittadino di Baku presenta curve strette senza margine di errore, come ha appunto dimostrato Kimi Antonelli in qualifica, chiudendosi poi con un lunghissimo rettilineo dove si può far valere tutta la potenza del motore. Il tracciato presenta la curva più stretta del calendario, ovvero il passaggio al castello tra curva-8 e curva-9 con soli 7,5 metri di ampiezza, punto di un celebre incidente di Leclerc nel 2019.

11:32 Russell spera di riaprire la lotta per il Mondiale Quella di oggi è una grandissima chance per George Russell, che scatta dalla pole mentre il compagno di squadra Kimi Antonelli è bloccato nelle retrovie su un circuito dove è difficile sorpassare: ecco la situazione della classifica prima della gara.