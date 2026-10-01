F1 Gp del Bahrain in Malesia, orari e dove seguire il weekend in tv e streaming
La F1 torna a Sepang per quello che ufficialmente sarà il Gp del Bahrain. Il circuito di Sakhir, sito originale dell'evento, era stato infatti considerato a rischio in virtù delle controversie in Medio Oriente. L'ultima edizione di una gara su suolo malesiano si è tenuta nel 2017 e ha visto trionfare un Max Verstappen ai tempi appena ventenne. Attualmente è invece Kimi Antonelli a guidare la classifica con 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell, vincitore dell'ultimo appuntamento a Baku. Il britannico proverà quantomeno a complicare la marcia trionfale del pilota bolognese. Le Ferrari per ritrovare competitività dopo cinque gare senza podio ed le voci su un possibile addio di Vasseur. Tutto pronto in Malesia per un weekend crocevia per l'assegnazione del titolo.
Gp del Bahrain a Sepang: orari e come vederlo
Venerdì 2 ottobre
6:30 Prove Libere 1 (in diretta su Sky Sport F1 ed in streaming su Now)
10:00 Prove Libere 2 (in diretta su Sky Sport F1 ed in streaming su Now)
Sabato 3 ottobre
6:30 Prove Libere 3 (in diretta su Sky Sport F1 ed in streaming su Now)
10:00 Qualifiche (in diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 14:00)
Domenica 4 ottobre
9:00 Gara ( (in diretta su Sky Sport F1, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 16:30)
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