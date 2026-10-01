Antonelli come Sinner, il Principe Alberto svela: "Kimi vuole trasferirsi nel Principato di Monaco"

Oltre a far emozionare e sognare migliaia di tifosi italiani, presto Kimi Antonelli e Jannik Sinner potrebbero avere anche altro in comune. Talentuosi e vincenti nei rispettivi sport, i due orgogli italiani potrebbero diventare " vicini di casa ". A svelarlo è stato il principe Alberto di Monaco , che in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera ha parlato del possibile trasferimento di Antonelli nel Principato .

Il Principe Alberto svela: "Anche Kimi vuole trasferirsi qui"

Nato a Bologna, il giovane pilota Mercedes vive attualmente a San Marino, ma l'ormai sempre più vicino trionfo in F1 lo starebbe portando a scegliere di cambiare casa. "Anche Kimi Antonelli sta pensando a trasferirsi a Monaco", racconta il principe Alberto parlando della già ricca comunità di sportivi italiani che risiedono nel Principato. Comunità in cui, appunto, è presente da diversi anni Jannik Sinner. "Cosa li attira qui? - prosegue il principe dopo aver svelato la volontà di Kimi - Certo c’è l’aspetto economico ma parlando con loro capisco che molta dell’attrattiva del nostro Paese ha a che fare con la qualità della vita, il clima e prima di tutto la sicurezza. E a inizio estate abbiamo avuto un problema con la sicurezza... L’attentato a un milionario ucraino che ci ha rafforzati nella convinzione di dover lavorare ancora meglio sul tema sicurezza e nel vigilare su chi viene accolto nel Principato".

Antonelli come Sinner nel Principato di Monaco: ecco i motivi

Come raccontato dal principe Alberto, alla base della possibile scelta di Kimi Antonelli, la stessa fatta da Jannik Sinner ma anche da altri tennisti come Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, c'è sicuramente il tema dei vantaggi fiscali, ma sono da considerare anche la posizione strategica, la maggior sicurezza e privacy. E sulla scelta del pilota classe 2006 potrebbe pesare anche il fatto che presto si prenderà il titolo di campione del mondo di Formula Uno, dovendo dunque cambiare radicalmente il suo stile di vita.