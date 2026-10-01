Bottas non vuole la F1 ad Imola per... le tasse! Cosa succede e la risposta di Verstappen

A cosa si riferisce Bottas e cosa non va con Imola

Davanti ai microfoni in quel di Sepang, il pilota della Cadillac ha fatto emergere una problematica legata al possibile ritorno in Italia del Circus. Interrogato in merito a questa possibilità ha dichiarato: "Non sono un grande fan di questa scelta perchè ho sentito parlare del meteo in quella stagione, la nebbia mattutina e la temperatura all'alba". Poi aggiunge: "In più, non so sapete delle tasse italiane, nessun pilota vuole veramente correre in Italia dopo gli ultimi eventi". Ciò a cui si riferisce il finlandese è un'indagine amministrativa condotta dalla Guardia di Finanza. Piloti e team con sede all'estero sono infatti considerati lavoratori autonomi, generatori di profitto durante le varie Monza ed Imola, e quindi soggetti al versamento delle imposte. In virtù di ciò ai piloti sarebbe stata notificata una lettera in cui veniva richiesto loro un pagamento pari almeno al 50 percento dell'importo da versare, pena l'incarcerazione. Dopodichè l'ex Mercedes ha concluso l'intervento auspicando una corretta interpretazione da parte della governance e confermando la sua ipotetica presenza ad Imola.

La risposta di Verstappen 'alla Max'

Durante la stessa conferenza stampa è stato interrogato anche Max Verstappen in merito alla questione. Il quattro volte campione del mondo, belga di nascita e olandese di nazionalità, ha prima detto la sua sul meteo: "Ci sono posti peggiori di Imola in cui stare durante l'inverno. Farà buio prima ma siamo tutti abbastanza intelligenti da assicurarci di non guidare al buio". Poi, lapidario, sulle tasse: "Nessun problema. Basta pagarle".