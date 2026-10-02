Leclerc risponde a Verstappen a Sepang: Ferrari davanti nelle libere

FP1, Verstappen davanti a Russell. Leclerc quarto

Nella prima sessione era stata la Red Bull di Verstappen a dettare il passo. Il pilota olandese aveva preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Red Bull di Isack Hadjar. Alle loro spalle la prima Ferrari, quella di Leclerc, quarta. Subito dietro la Mercedes di Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton aveva concluso la FP1 con il sesto tempo. Una prima ora di lavoro che aveva quindi visto la Red Bull partire con il piede giusto e la Ferrari immediatamente alle spalle, in attesa di capire il comportamento delle monoposto nella sessione successiva.

FP2, Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti

La risposta di Maranello è arrivata nelle FP2. Leclerc ha fermato il cronometro sull'1'37''528, conquistando il miglior tempo della sessione e mettendosi alle spalle le due Red Bull. A sorprendere è stato soprattutto Hadjar, secondo ad appena 99 millesimi dalla Ferrari. Terza posizione per la McLaren di Lando Norris, distante 137 millesimi dalla vetta. Verstappen, dopo aver comandato le FP1, ha terminato la seconda sessione al quarto posto, con un ritardo di 257 millesimi. Subito dietro l'altra Ferrari di Hamilton, quinta a 305 millesimi dal compagno di squadra. Passo indietro invece per la Mercedes rispetto alla prima sessione. Russell non è andato oltre il settimo tempo, a 492 millesimi da Leclerc, mentre Antonelli ha chiuso ottavo con un distacco di 532 millesimi. Nel finale delle FP2 anche un problema per Gabriel Bortoleto: l'Audi del brasiliano si è fermata in pista.