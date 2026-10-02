Vasseur cerca serenità in Ferrari: "Rapporti ok". E chiarisce le parole di Hamilton

Fred Vasseur prova a riportare serenità in casa Ferrari. A pochi giorni dalla nota con cui la scuderia di Maranello ha confermato la propria fiducia nel team principal, il francese è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sul momento della Rossa e sul suo rapporto con i vertici del Cavallino. “Abbiamo bisogno di serenità e quella comunicazione era utile per evitare che i rumors si ripetessero anche questo weekend”, ha spiegato Vasseur, sottolineando poi come non ci siano frizioni con la società: “I rapporti con i dirigenti sono ottimi, anche se tutti vogliamo di più”.

Vasseur chiarisce le parole di Hamilton

Il team principal è tornato anche sulle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton a Sepang. Il sette volte campione del mondo aveva difeso apertamente Vasseur, spiegando come le difficoltà della Ferrari non possano essere ricondotte alla responsabilità di una sola persona. “Fred è la persona che ci guida e sta facendo un lavoro fantastico. Alla fine non è una questione che dipende da un solo uomo”, aveva dichiarato Hamilton. L'inglese aveva poi aggiunto: “Se volete puntare il dito, puntatelo altrove: ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte di un progetto che coinvolge tantissime persone”. Parole sulle quali Vasseur ha voluto fare una precisazione, evitando interpretazioni legate a possibili tensioni interne: “Diceva di non puntare il dito sul singolo, siamo una squadra”. Caso chiuso.